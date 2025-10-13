Com três desfiles à vista, Viviane Araújo adianta preparação para o Carnaval 2026

Viviane Araújo já está com a agenda tomada para o Carnaval de 2026. A atriz e rainha de bateria, que vai desfilar em São Paulo, Rio de Janeiro e Santos, revelou em entrevista à repórter Katharine Alves, do portal LeoDias, como tem se preparado para encarar a maratona de compromissos na avenida, e como concilia tudo com a vida pessoal.

“É uma loucura que eu já tô acostumada há tantos anos. Desfilo em Santos, depois em São Paulo e depois aqui [no Rio]. Dá tudo super certo, a gente consegue conciliar”, contou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Foto: Vinícius Mochizuki Foto: Vinícius Mochizuki Foto: Vinícius Mochizuki Foto: Vinícius Mochizuki Foto: Vinícius Mochizuki

Voltar

Próximo

Viviane está de volta à União Imperial, em Santos, escola onde desfilou há cinco anos, e promete repetir o brilho na avenida. A vantagem é que o Carnaval santista acontece uma semana antes das demais capitais, o que torna a logística bem mais tranquila.

“É uma escola querida que eu já desfilei há cinco anos e tô voltando agora. Vou fazer o Carnaval lá, e depois sigo para os outros desfiles”, disse.

Com uma rotina puxada no dia a dia, a atriz afirmou que o segredo está no equilíbrio e no cuidado com a mente. “Se a gente não cuidar da cabeça da gente, a gente tá ferrado. O que adoece é a nossa mente. O dia que eu não tiver mais força pra levar meu filho aonde for, aí sim vou sentir o peso. Enquanto isso não chegar, quero viver. Vamos aproveitar o que nos faz bem e feliz, é o que importa.”

Além disso, Viviane revelou que conta com o apoio do marido em todos os desfiles e que pretende levar o filho, Joaquim, em algumas dessas viagens.

“Quero que ele esteja junto, presente. Ele gosta, curte quando eu coloco um samba. Já entende. Quero que ele conheça esse meu universo”, afirmou.

Entre ensaios, viagens e compromissos profissionais, Viviane ainda adiantou que tem novos projetos no horizonte. “Tem coisas acontecendo, conversas sobre série, filme, novela… As coisas estão caminhando e, com certeza, vai acontecer.”