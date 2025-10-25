25/10/2025
Com um a menos, Corinthians faz gol no final e triunfa sobre Vitória

com-um-a-menos,-corinthians-faz-gol-no-final-e-triunfa-sobre-vitoria

O Corinthians bateu o Vitória por 1 x 0, neste sábado (25/10), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista, com um a menos em campo, conseguiu descolar a vitória com um gol “achado” de Charles, a três minutos do final do jogo. Com isto, o Timão apareceu na primeira página da tabela, em 9º lugar.

Tudo indicava que a partida caminhava em direção a um empate por 0 x 0. Aos 35 minutos do segundo tempo, parecia que as chances do Corinthians iriam diminuir ainda mais. O corintiano Breno Bidon foi expulso e o time teria que jogar os 10 minutos finais com um jogador a menos.

Porém, o contrário aconteceu. Com 10 atletas em campo, a equipe comandada por Dorival Júnior conseguiu fazer as redes balançarem a favor, com autoria de Charles.

A um minuto de acabar Felipe Longo, goleiro reserva do Corinthians, realizou um “milagre”. O Vitória teve a chance clara para empatar, mas o reflexo do arqueiro agiu mais rápido e impediu a bola de entrar, quando estava em cima da linha. Veja:

Milagre do Felipe Longo para o Corinthians!pic.twitter.com/JWZ7SBtLmt

— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) October 25, 2025

