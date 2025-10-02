Com um a menos, São Paulo vence Fortaleza e encosta no G6

Na noite desta quinta-feira (2/10), o Fortaleza recebeu o São Paulo no Estádio Castelão, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes, mesmo com um jogador expulso aos 21 minutos, venceram por 2 x 0, com gols marcados por Tapia e Luciano.

Com o resultado, o São Paulo encostou de vez no G6 da Série A do Brasileirão. Atualmente a equipe está em 7º lugar, com 38 pontos conquistados. Já o Fortaleza segue sua sina contra o rebaixamento. O Leão do Pici está na 19ª colocação, na zona da degola, com 21 pontos.

O jogo

O duelo começou com o Fortaleza em cima, mas quem abriu o placar foi o São Paulo, logo no primeiro ataque do clube. Após jogada pela direita, Cédric tocou para Rigoni, que cruzou rasteiro na área. Tapia apareceu e só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes, sem chances para Brenno.

Fortaleza 0x1 São Paulo Gonzalo Tapia Brasileirão Série A | 26ª rodada pic.twitter.com/pID0vxvLaF — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 2, 2025

Minutos depois o São Paulo sofreu uma perda ainda na etapa inicial. Rigoni chegou de sola em cima de Deyverson. Anderson Daronco foi chamado pelo VAR e reviu o lance no monitor. Após breve análise, o árbitro expulsou o atacante do Tricolor Paulista. O Fortaleza cresceu ao longo do primeiro tempo, mas não conseguiu converter as chances em gol.

O segundo tempo começou com o Fortaleza tentando chegar ao empate, mas o São Paulo se defendia muito bem, impedindo que os atacantes do Leão do Pici infiltrassem na área dos visitantes. Após os donos da casa se lançarem ao ataque, o São Paulo marcou o segundo.

Depois de um contra-ataque muito bem tramado, Bobadilla tocou para Enzo Diaz. Ele passou para Luciano dentro da área que, sozinho, mandou para o fundo das redes: 2 x 0. O gol decretou a vitória do Tricolor Paulista no Castelão.

Fortaleza 0x2 São Paulo Luciano

Enzo Díaz Brasileirão Série A | 26ª rodada pic.twitter.com/K2vDyPiq8U — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 3, 2025

Próximos jogos

O Fortaleza volta a campo no domingo (5/10). O Tricolor do Pici visita o Juventude, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi. Já o São Paulo recebe o Palmeiras no MorumBis, às 16h, no mesmo dia. Ambas as partidas são válidas pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.