19/10/2025
Com um gol em cada tempo, Internacional vence Sport no Beira-Rio

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Sport se enfrentaram no Beira-Rio neste domingo (19/10). Com um gol em cada tempo, o Colorado venceu por 2 x 0, com Borré e Bruno Henrique balançando as redes para os donos da casa.

A vitória fez o Internacional subir para a 14ª colocação com seus 35 pontos somados. Já o Sport segue na lanterna da Série A do Brasileirão, com apenas 17 pontos. O Leão está 14 pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que é o Santos.

Internacional x Sport pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Borré comemorando gol pelo Internacional diante do Sport

O jogo

A noite no Beira-Rio começou bastante agitada, com o Internacional em cima do Sport. O Colorado colocou uma bola na trave após finalização de Bernabei. Minutos depois, os donos da casa balançaram as redes e abriram o placar no Rio Grande do Sul.

Depois de um lançamento de Bernabei, Vitinho cruzou na medida e Borré finalizou para o fundo do gol.  O Sport cresceu após sair atrás do placar e deu trabalho para o goleiro Ivan, que impediu que o marcador fosse empatado para o intervalo.

O segundo tempo começou com o Sport tomando mais a iniciativa e o Internacional apenas se defendendo. Porém, mesmo com o início melhor do Leão da Ilha, quem voltou a balançar as redes foi o Colorado.

Aos 22 minutos, Carbonero fez boa jogada pelo lado esquerdo do campo de ataque, invadiu a área e cruzou para o meio. Bruno Henrique apareceu para completar finalizando para as redes, sem chances para o goleiro Gabriel.

Próximos jogos

O Internacional irá disputar uma partida da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado visita o Bahia na Arena Fonte Nova na quarta-feira (22/10), às 21h. Já o Sport recebe o Mirassol na Ilha do Retiro, no sábado (25/10). A bola rola às 20h30, pela 30ª rodada do Brasileirão.

