Com uma a menos, Seleção Brasileira vence Inglaterra em jogo amistoso

A Seleção Brasileira venceu a Inglaterra por 2 x 1, em amistoso realizado no Etihad Stadium, em Manchester, neste sábado (25/10). O Brasil jogou 70 minutos com uma atleta a menos em campo, após a expulsão de Angelina. Apesar da pressão, as campeãs da Copa América mostraram a superioridade sobre as vencedoras da Eurocopa.
Brasil venceu a Inglaterra por 2 x 1
Bia Zaneratto abriu o placar
Dudinha marcou o segundo do Brasil
O placar foi aberto logo aos oito minutos de partida. O Brasil aproveitou a saída de bola errada da Inglaterra, Dudinha recebeu a cabeçada e ajeitou para Bia Zaneratto. A atacante avançou e chutou no canto direito para balançar a rede.
O favor foi ampliado aos 17 minutos. Desta vez, foi Bia quem armou o lance para Dudinha. Novamente por meio de roubada de bola brasileira, a autora do primeiro gol correu e, já na grande área, tocou para a camisa 7 mandar a bola para dentro.
A Seleção Brasileira mostrava dominância na partida, mas um desfalque freiou o time. Angelina foi expulsa aos 20 minutos, ao empurrar a atacante inglesa e atrapalhar o lance de ataque adversário.
No segundo tempo, com uma jogadora a menos em campo, a Inglaterra conseguiu crescer no duelo. O Brasil conseguia conter a pressão adversária, no entanto Bia Zaneratto fez uma entrada dura na atacante Beth Mead e foi marcado pênalti.
Stanway converteu e diminui para as inglesas, mas a reação não passou disso e a festa foi verde e amarela.
Série de amistosos
O Brasil tem mais dois compromissos na próxima semana. A equipe comandada por Arthur Elias entra em campo na terça-feira (28/10) contra a Itália. No sábado (1/11), terá Portugal como adversário.