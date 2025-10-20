Com Vasco e Flu, confira a agenda desta segunda do Brasileirão

20/10/2025
A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerra neste segunda-feira (20/10) com três jogos. Às 19h, Juventude e Bragantino jogam no Alfredo Jaconi. Pouco tempo depois, às 19h30, Vasco e Fluminense duelam em clássico no Maracanã. Às 21h30, Santos e Vitória fazem partida na Vila Belmiro.

No primeiro confronto da noite, entre Juventude x Bragantino, as equipes tentam se recuperar após derrotas e maus momentos na temporada. A equipe Jaconera não vence há sete jogos e amarga a penúltima colocação do Brasileirão com 23 pontos.

Já o Massa Bruta foi goleado em 5 x 1 para o Palmeiras em sua última partida e, em seus últimos 10 confrontos, venceu apenas dois.

No Maracanã, Vasco e Fluminense fazem o Clássico dos Gigantes. A partida, além de uma prévia da semifinal da Copa do Brasil, também reúne equipes próximas na tabela de classificação. O Gigante da Colina tem 36 pontos, na 9ª colocação, enquanto o Flu tem 41 e está em 7º na tabela. Além disso, os dois times vem de apenas uma derrota em suas últimas cinco partidas.

Em jogo que encerrará a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Vitória se enfrentam em disputa direta no Brasileirão. O Peixe, que jogará em casa, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 31 pontos marcados.

Já o Leão é a primeira equipe dentro do z4, com 28 pontos. Diante disso, o confronto que acontecerá na Vila Belmiro terá influência direta na briga para evitar a queda para a Série B.

