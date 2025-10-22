22/10/2025
Com ventania e baixa temperatura, sensação térmica chega a 6,5ºC no DF

Escrito por Metrópoles
com-ventania-e-baixa-temperatura,-sensacao-termica-chega-a-6,5oc-no-df

O Distrito Federal voltou a ter uma manhã gelada nesta quarta-feira (22/10). Além de os termômetros marcarem 12,6º C na Estação Meteorológica de Brasília, o vento forte ajudou a fazer com que a sensação térmica ficasse na casa dos 6,5ºC por volta das 3h.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura registrada foi a menor registrada no mês de outubro. Nessa terça (21/10), o Distrito Federal registrou também a menor temperatura máxima do mês: 17,5ºC.

O Inmet prevê que o clima deve esquentar ao longo do dia. “A temperatura vai subir porque a nebulosidade está baixa. Deve chegar a 27ºC e 28ºC em alguns pontos do Distrito Federal”, disse a meteorologista Lady Custódio.

Veja imagens da manhã gelada no Distrito Federal:

Nos dois próximos dias, o frio deve permanecer, mas a tendência é que a temperatura mínima atinja entre 15ºC e 16ºC e a máxima chegue a 26ºC.

Nesta quarta (22/10), há chance de chuvas fracas no Distrito Federal, mas, na quinta (23/10) e na sexta-feira (24/10), as precipitações devem cessar.

