Com ventania e baixa temperatura, sensação térmica chega a 6,5ºC no DF

O Distrito Federal voltou a ter uma manhã gelada nesta quarta-feira (22/10). Além de os termômetros marcarem 12,6º C na Estação Meteorológica de Brasília, o vento forte ajudou a fazer com que a sensação térmica ficasse na casa dos 6,5ºC por volta das 3h.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura registrada foi a menor registrada no mês de outubro. Nessa terça (21/10), o Distrito Federal registrou também a menor temperatura máxima do mês: 17,5ºC.
O Inmet prevê que o clima deve esquentar ao longo do dia. “A temperatura vai subir porque a nebulosidade está baixa. Deve chegar a 27ºC e 28ºC em alguns pontos do Distrito Federal”, disse a meteorologista Lady Custódio.
Nos dois próximos dias, o frio deve permanecer, mas a tendência é que a temperatura mínima atinja entre 15ºC e 16ºC e a máxima chegue a 26ºC.
Nesta quarta (22/10), há chance de chuvas fracas no Distrito Federal, mas, na quinta (23/10) e na sexta-feira (24/10), as precipitações devem cessar.