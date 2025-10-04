Com Virginia em camarote, Vini Jr decide e Real Madrid supera o Villarreal no Bernabéu

Com Virginia presente no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, Vini Jr foi o grande destaque da vitória do Real Madrid sobre o Villarreal por 3 a 1, neste sábado (4/10), pelo Campeonato Espanhol. O camisa 7 anotou dois gols no segundo tempo e conduziu a equipe merengue à vitória. Mikautadze descontou para os visitantes, e Mbappé fechou o placar.
O Real Madrid controlou o primeiro tempo, mas pecou nas finalizações. Mbappé teve duas boas chances logo no início, parando em Tenas, goleiro do Villa. Vini também criou oportunidades, mas não teve exito. A cria argentina, Mastantuono ainda tentou de primeira dentro da área, mas a bola desviou na zaga e foi para escanteio.
O Villarreal assustou em um lance isolado, quando Oluwaseyi recebeu em profundidade e obrigou Courtois a fazer grande defesa.
Na volta do intervalo, o ritmo do Real não caiu, e Vini Jr tratou de abrir o placar logo aos dois minutos. O brasileiro partiu pela esquerda, limpou a marcação e finalizou, a bola desviou no defensor antes de morrer no fundo do gol.
Aos 23 minutos, o atacante sofreu pênalti, pediu para cobrar e bateu firme no canto, ampliando a vantagem. O Villarreal reagiu rapidamente, com Mikautadze diminuindo aos 27, em chute rasteiro da entrada da área.
O brasileiro ainda teve a chance do hat-trick, mas parou em Tenas. Já Mbappé, aos 35, tabelou com Brahim Díaz e marcou o terceiro, garantindo mais três pontos ao Real Madrid.
Virginia dá sorte a Vini Jr
A presença da influenciadora em um dos camarotes do Santiago Bernabéu virou assunto nas redes sociais. Vestindo a camisa 7 do atacante, Virginia foi flagrada acompanhando o jogo, e torcedores brincaram sobre o “efeito” que sua presença teve no desempenho de Vini Jr, em meio aos rumores sobre uma possível affair entre os dois.
“Hala Madrid”, escreveu a empresária na legenda da publicação.
Na última quarta-feira (1º/10), Virginia desembarcou em Madri e tem passado os últimos dias na casa de Vini Jr. A visita da influenciadora gerou grande repercussão entre os torcedores e seguidores do atacante, que enxergaram na presença dela um indício de um possível envolvimento entre os dois.