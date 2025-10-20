Com vitória no clássico, Vasco encerra marca negativa no Brasileirão

O Vasco venceu o seu primeiro clássico no Campeonato Brasileiro de 2025. Na noite desta segunda-feira (20/10), o Gigante da Colina ganhou do Fluminense por 2 x 0, no Maracanã, e quebrou a marca negativa de não ter vencido na atual edição do Brasileirão.
Antes do triunfo no confronto contra o Flu, o cruzmaltino havia disputado quatro clássicos cariocas na competição, foram dois empates, ambos com o Flamengo, e duas derrotas, uma para o Fluminense e outra para o Botafogo.
Já no ano de 2025, o Vasco enfrentou os seus rivais 12 vezes, ao todo, foram apenas duas vitórias. A desta segunda-feira (20/10) contra o Fluminense e na fase de grupos do Campeonato Carioca, onde ganhou do Botafogo por 1 x 0.
Veja como foram os clássicos do Vasco em 2025:
Vasco 1 x 2 Fluminense – Campeonato Carioca
Flamengo 2 x 0 Vasco – Campeonato Carioca
Vasco 1 x o Botafogo – Campeonato Carioca
Vasco 0 x 1 Flamengo – Campeonato Carioca (Semifinal)
Flamengo 2 x 1 Vasco – Campeonato Carioca (Semifinal)
Vasco 0 x 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro
Fluminense 2 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro
Vasco 0 x 2 Botafogo – Campeonato Brasileiro
Vasco 1 x 1 Botafogo – Copa do Brasil (Quartas de final)
Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco – Copa do Brasil (Quartas de final)
Flamengo 1 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro
Vasco 2 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro