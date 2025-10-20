20/10/2025
Universo POP
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17

Com vitória no clássico, Vasco encerra marca negativa no Brasileirão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
com-vitoria-no-classico,-vasco-encerra-marca-negativa-no-brasileirao

O Vasco venceu o seu primeiro clássico no Campeonato Brasileiro de 2025. Na noite desta segunda-feira (20/10), o Gigante da Colina ganhou do Fluminense por 2 x 0, no Maracanã, e quebrou a marca negativa de não ter vencido na atual edição do Brasileirão.

Antes do triunfo no confronto contra o Flu, o cruzmaltino havia disputado quatro clássicos cariocas na competição, foram dois empates, ambos com o Flamengo, e duas derrotas, uma para o Fluminense e outra para o Botafogo.

Leia também

3 imagensFechar modal.1 de 3

Ruano Carneiro/Getty Images2 de 3

Wagner Meier/Getty Images3 de 3

Wagner Meier/Getty Images

Já no ano de 2025, o Vasco enfrentou os seus rivais 12 vezes, ao todo, foram apenas duas vitórias. A desta segunda-feira (20/10) contra o Fluminense e na fase de grupos do Campeonato Carioca, onde ganhou do Botafogo por 1 x 0.

Veja como foram os clássicos do Vasco em 2025:

Vasco 1 x 2 Fluminense – Campeonato Carioca
Flamengo 2 x 0 Vasco – Campeonato Carioca
Vasco 1 x o Botafogo – Campeonato Carioca
Vasco 0 x 1 Flamengo – Campeonato Carioca (Semifinal)
Flamengo 2 x 1 Vasco – Campeonato Carioca (Semifinal)
Vasco 0 x 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro
Fluminense 2 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro
Vasco 0 x 2 Botafogo – Campeonato Brasileiro
Vasco 1 x 1 Botafogo – Copa do Brasil (Quartas de final)
Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco – Copa do Brasil (Quartas de final)
Flamengo 1 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro
Vasco 2 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost