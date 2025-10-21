Com voto de Cármen, STF tem maioria para condenar núcleo das fake news

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia seguiu o relator e formou maioria nesta terça-feira (21/10) para condenar todos os réus do núcleo 4 da trama golpista.

Cármen acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes. Anteriormente, o ministro Cristiano Zanin também havia seguido o relator da ação penal do núcleo chamado de “desinformação”.

Na avaliação de Cármen, ficou comprovado, dentro da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), que existia uma organização criminosa dentro da trama golpista no que diz respeito ao núcleo 4.

“Os sete réus compunham um grupo, de maneira consciente, e levaram adiante com a finalidade de que aquele grupo, liderado pelo ex-presidente, tinha de se manter no poder. No caso, me parece que há materialidade delitiva da organização criminosa, comprovada, que se configuraram todos os elementos de figura típica. Há um farto acervo probatório”, disse a ministra.

Para ela, “esse conjunto probatório comprova que todos eles concatenados, coordenados e se punham com a finalidade muito clara, escancarada para todos”.

“Enquanto o golpe de Estado não acontece, há um crime. Se ele acontece, aqueles que o fizeram não deixarão que seja julgado”, pontuou.

Com isso, ela votou para condenar todos os réus por todos os cinco crimes imputados pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, com exceção de Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, a quem votou para condenar pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.