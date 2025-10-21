21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Com voto de Cármen, STF tem maioria para condenar núcleo das fake news

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
com-voto-de-carmen,-stf-tem-maioria-para-condenar-nucleo-das-fake-news

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia seguiu o relator e formou maioria nesta terça-feira (21/10) para condenar todos os réus do núcleo 4 da trama golpista.

Cármen acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes. Anteriormente, o ministro Cristiano Zanin também havia seguido o relator da ação penal do núcleo chamado de “desinformação”.

Na avaliação de Cármen, ficou comprovado, dentro da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), que existia uma organização criminosa dentro da trama golpista no que diz respeito ao núcleo 4.

“Os sete réus compunham um grupo, de maneira consciente, e levaram adiante com a finalidade de que aquele grupo, liderado pelo ex-presidente, tinha de se manter no poder. No caso, me parece que há materialidade delitiva da organização criminosa, comprovada, que se configuraram todos os elementos de figura típica. Há um farto acervo probatório”, disse a ministra.

Leia também

Para ela, “esse conjunto probatório comprova que todos eles concatenados, coordenados e se punham com a finalidade muito clara, escancarada para todos”.

“Enquanto o golpe de Estado não acontece, há um crime. Se ele acontece, aqueles que o fizeram não deixarão que seja julgado”, pontuou.

Com isso, ela votou para condenar todos os réus por todos os cinco crimes imputados pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, com exceção de Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, a quem votou para condenar pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost