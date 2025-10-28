coma-sem-culpa-este-suculento-bolinho-de-queijo-feito-com-batata-doce

Feito no forno e com ingredientes nutritivos, o bolinho de queijo saudável é a escolha certa para quem quer um lanche leve sem abrir mão do sabor. A massa leva batata-doce e aveia, enquanto o recheio traz queijo de minas frescal temperado, combinação que garante textura cremosa por dentro e casquinha dourada por fora.
Veja os ingredientes e como preparar esse snack:
Ingredientes
Para a massa:
- 3 xícaras (chá) de batata-doce cozida e espremida
- 3 colheres (sopa) de aveia
- 1 ovo
- Sal a gosto
- 1 xícara (chá) de leite desnatado gelado (para empanar)
- Farinha de trigo integral (para empanar)
- Margarina (para untar)
Para o recheio:
- 2 xícaras (chá) de queijo de minas frescal em cubos
- Sal, salsa picada e orégano a gosto
- 2 colheres (sopa) de azeite
Modo de preparo
- Em uma tigela, misture a batata-doce, a aveia, o ovo e o sal até obter uma massa homogênea.
- Em outra tigela, combine os ingredientes do recheio.
- Pegue pequenas porções da massa, coloque um cubo de queijo temperado no centro e modele bolinhas.
- Passe cada bolinha no leite e depois na farinha integral.
- Disponha em uma forma untada com margarina, uma ao lado da outra.
- Leve ao forno preaquecido a temperatura média (180 °C) por 30 minutos, virando na metade do tempo.
- Retire e sirva ainda quente.