coma-sem-culpa-este-suculento-bolinho-de-queijo-feito-com-batata-doce

Feito no forno e com ingredientes nutritivos, o bolinho de queijo saudável é a escolha certa para quem quer um lanche leve sem abrir mão do sabor. A massa leva batata-doce e aveia, enquanto o recheio traz queijo de minas frescal temperado, combinação que garante textura cremosa por dentro e casquinha dourada por fora.

Leia também

Veja os ingredientes e como preparar esse snack:

Ingredientes

Para a massa:

3 xícaras (chá) de batata-doce cozida e espremida

3 colheres (sopa) de aveia

1 ovo

Sal a gosto

1 xícara (chá) de leite desnatado gelado (para empanar)

Farinha de trigo integral (para empanar)

Margarina (para untar)

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Para começar a cozinhar, comece com receitas simples, leia a receita atentamente e siga o passo a passo

Getty Images 2 de 6

Mantenha a organização na cozinha, utilizando utensílios básicos e garantindo que facas estejam afiadas

Getty Images 3 de 6

Além disso, preaqueça panelas e fornos e use fogo baixo para evitar queimar os alimentos, e preste atenção aos sinais da comida, como cheiro e cor

Getty Images 4 de 6

Separe e meça todos os ingredientes antes de acender o fogo. Isso evita que você perca tempo procurando algo no meio do preparo

Getty Images 5 de 6

Para iniciantes, o fogo baixo ou médio é ideal, pois dá mais tempo para reagir e evitar que a comida queime

Getty Images 6 de 6

É normal que as primeiras tentativas não sejam perfeitas. Cozinhar é um processo de aprendizado

Getty Images

Para o recheio:

2 xícaras (chá) de queijo de minas frescal em cubos

Sal, salsa picada e orégano a gosto

2 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo