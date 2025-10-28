28/10/2025
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Coma sem culpa este suculento bolinho de queijo feito com batata-doce

Escrito por Metrópoles
Feito no forno e com ingredientes nutritivos, o bolinho de queijo saudável é a escolha certa para quem quer um lanche leve sem abrir mão do sabor. A massa leva batata-doce e aveia, enquanto o recheio traz queijo de minas frescal temperado, combinação que garante textura cremosa por dentro e casquinha dourada por fora.

Veja os ingredientes e como preparar esse snack:

Ingredientes

Para a massa:

  • 3 xícaras (chá) de batata-doce cozida e espremida
  • 3 colheres (sopa) de aveia
  • 1 ovo
  • Sal a gosto
  • 1 xícara (chá) de leite desnatado gelado (para empanar)
  • Farinha de trigo integral (para empanar)
  • Margarina (para untar)

Para começar a cozinhar, comece com receitas simples, leia a receita atentamente e siga o passo a passo

Mantenha a organização na cozinha, utilizando utensílios básicos e garantindo que facas estejam afiadas

Além disso, preaqueça panelas e fornos e use fogo baixo para evitar queimar os alimentos, e preste atenção aos sinais da comida, como cheiro e cor

Separe e meça todos os ingredientes antes de acender o fogo. Isso evita que você perca tempo procurando algo no meio do preparo

Para iniciantes, o fogo baixo ou médio é ideal, pois dá mais tempo para reagir e evitar que a comida queime

É normal que as primeiras tentativas não sejam perfeitas. Cozinhar é um processo de aprendizado

Para o recheio:

  • 2 xícaras (chá) de queijo de minas frescal em cubos
  • Sal, salsa picada e orégano a gosto
  • 2 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo

  • Em uma tigela, misture a batata-doce, a aveia, o ovo e o sal até obter uma massa homogênea.
  • Em outra tigela, combine os ingredientes do recheio.
  • Pegue pequenas porções da massa, coloque um cubo de queijo temperado no centro e modele bolinhas.
  • Passe cada bolinha no leite e depois na farinha integral.
  • Disponha em uma forma untada com margarina, uma ao lado da outra.
  • Leve ao forno preaquecido a temperatura média (180 °C) por 30 minutos, virando na metade do tempo.
  • Retire e sirva ainda quente.
