comandante-hamilton-deixa-sbt-para-se-dedicar-a-novos-projetos

Após anos de parceria, o Comandante decidiu seguir um novo caminho profissional. Vai se voltar a projetos pessoais e à expansão de suas produções nas redes sociais.

Atualmente, comanda um programa ao vivo em seu canal no YouTube, que deve se tornar diário em breve. Paralelamente, prepara uma série especial sobre operações policiais e outra com foco em viagens pelo Brasil. O Comandante também tem dedicado parte de seu tempo a iniciativas sociais voltadas a crianças e jovens de comunidades.

“Sou muito grato ao SBT e a todos com quem trabalhei ao longo dessa jornada. Agora é hora de colocar novos planos em prática e estar ainda mais próximo do público”, afirma o Comandante Hamilton.