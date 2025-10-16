Comando Vermelho expande atuação e entra no tráfico de remédios controlados

O que começou como uma investigação sobre homicídios e tráfico de armas revelou um novo e preocupante braço de atuação do Comando Vermelho (CV) no Ceará: o comércio clandestino de medicamentos controlados.

Nesta quinta-feira (16/10), a Polícia Civil do Ceará deflagrou a Operação Humanidade Eterna, que resultou em 30 prisões e na apreensão de cerca de 200 caixas de remédios — muitos de origem duvidosa e proibidos para venda sem prescrição médica.

💊 Venda ilegal e alvos em todo o estado

De acordo com as investigações, os medicamentos eram vendidos em feiras livres e farmácias do interior, especialmente nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Aquiraz.

Um dos presos é proprietário de uma farmácia onde a polícia encontrou remédios controlados e quantias em dinheiro.

Entre os produtos apreendidos estão tarja preta, amoxicilina, ibuprofeno, remédios abortivos e psicotrópicos.

Os investigadores estimam que apenas os medicamentos voltados para o tratamento de TDAH, como os à base de metilfenidato, totalizam cerca de R$ 50 mil em valor de mercado.

“Eles vendiam de tudo, desde antibióticos até psicotrópicos potentes. O comércio ilegal estava bem estruturado”, afirmou um dos investigadores.

🚨 Interceptações e prisões

As apurações começaram em 2024, após a análise de celulares apreendidos de criminosos ligados à facção.

Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça — inicialmente voltadas ao tráfico de armas e homicídios — revelaram um esquema de distribuição e venda de medicamentos sem registro ou controle sanitário.

Dos 30 presos, 25 foram detidos por mandados judiciais e cinco já estavam presos por outros crimes.

A operação mobilizou mais de 200 policiais e teve abrangência estadual, com mandados cumpridos em Fortaleza, Caucaia, Taíba, Icapuí, Aracati, Beberibe e São Gonçalo do Amarante.

⚖️ Risco à saúde e próximos passos

A Polícia Civil alerta que o uso de medicamentos adquiridos ilegalmente representa alto risco à saúde pública, podendo causar intoxicações graves, dependência e até mortes.

As investigações continuam para identificar outros pontos de distribuição e rastrear o lucro da facção com o esquema.

Fonte: Polícia Civil do Ceará / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet