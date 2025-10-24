Começou a Temporada Escorpiana — e todo cuidado é pouco! 

24/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Se você está sentindo o ar mais denso, as emoções mais intensas e uma vontade louca de colocar tudo em ordem — é sinal de que começou oficialmente a temporada de Escorpião! E, acredite: nada fica escondido quando o Sol entra nesse signo.

Eu sou Thiago Cordeiro, astrólogo da LeoDias TV, e vim te explicar o que isso significa. A energia escorpiana é profunda, misteriosa e transformadora — ela vai direto ao ponto, faz você encarar o que vinha evitando e te obriga a renascer. Por isso, durante essas próximas semanas, todo cuidado é pouco: cuidado com o que fala, com quem se envolve e, principalmente, com as energias que você mantém por perto.

Foto/LeoDiasTV
Thiago Cordeiro alerta para temporada escorpianaFoto/LeoDiasTV
Reprodução/Instagram/@thiagocordeiroastral
Thiago Cordeiro é astrólogo, artista e espiritualistaReprodução/Instagram/@thiagocordeiroastral
Reprodução
Thiago Cordeiro, astrólogo da LeoDiasTVReprodução

Esse é o melhor momento do ano para fazer limpezas energéticas, espirituais e emocionais. Jogue fora o que não usa, apague conversas antigas, limpe o ambiente, e, se puder, acenda uma vela branca ou um incenso pra marcar o início desse novo ciclo de poder. Escorpião te convida a se despir do velho — pra que o novo possa nascer.

A temporada escorpiana também é conhecida como o “inverno da alma”: um tempo de mergulho, de cura e de regeneração. Tudo o que for verdadeiro vai se intensificar. Tudo o que for falso, vai ruir. E isso é maravilhoso — porque a vida está te dando a chance de renascer ainda mais forte e consciente.

Compartilhe esse aviso astrológico — porque isso é utilidade pública energética! E me conta aqui nos comentários: qual é o seu signo e o que você quer limpar da sua vida nessa temporada escorpiana?

