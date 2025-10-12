12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Comentário de affair rouba cena em post de aniversário de Lucas Lima

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
comentario-de-affair-rouba-cena-em-post-de-aniversario-de-lucas-lima

Lucas Lima completou 43 anos no sábado (11/10) e, além das homenagens de amigos e familiares, teve um comentário em especial que chamou atenção: uma mensagem carinhosa da influenciadora Mina Winkel, apontada como seu novo affair.

Leia também

“Que bonito te ler assim, inteiro. Acho que a verdadeira autoestima é isso, estar em paz com quem a gente é, no olhar pra dentro e pra fora. Amando e sendo amado. Que esse novo ciclo te traga ainda mais presença, afeto e propósito. Feliz vida!”, escreveu ela, finalizando com um coração vermelho.

Veja o comentário da influenciadora no post de Lucas Lima

A declaração veio em resposta ao desabafo reflexivo que Lucas compartilhou no Instagram sobre sua trajetória e os aprendizados que marcaram seu ano. No texto, ele falou sobre autoestima, amadurecimento, a relação com o filho Theo e com Sandy, sua ex-mulher.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Embora os dois já venham trocando interações nas redes desde setembro, essa foi a primeira vez que Mina se pronunciou com um tom mais íntimo — o que foi suficiente para acender ainda mais os rumores de um romance em curso.

foto colorida Mina Winkel Mina Winkel é influenciadora e participou do “De férias com o ex”

Na véspera do aniversário, ela já havia deixado uma mensagem animada para o músico: “Eu amo te ver feliz e realizado! Voa alto, pajarito”, escreveu. Lucas respondeu no mesmo clima: “VAMBUERA!”.

Apesar da discrição, os fãs mais atentos continuam de olho nesse possível novo capítulo na vida amorosa do artista.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost