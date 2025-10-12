Comentário de affair rouba cena em post de aniversário de Lucas Lima

Lucas Lima completou 43 anos no sábado (11/10) e, além das homenagens de amigos e familiares, teve um comentário em especial que chamou atenção: uma mensagem carinhosa da influenciadora Mina Winkel, apontada como seu novo affair.

“Que bonito te ler assim, inteiro. Acho que a verdadeira autoestima é isso, estar em paz com quem a gente é, no olhar pra dentro e pra fora. Amando e sendo amado. Que esse novo ciclo te traga ainda mais presença, afeto e propósito. Feliz vida!”, escreveu ela, finalizando com um coração vermelho.

Veja o comentário da influenciadora no post de Lucas Lima

A declaração veio em resposta ao desabafo reflexivo que Lucas compartilhou no Instagram sobre sua trajetória e os aprendizados que marcaram seu ano. No texto, ele falou sobre autoestima, amadurecimento, a relação com o filho Theo e com Sandy, sua ex-mulher.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Embora os dois já venham trocando interações nas redes desde setembro, essa foi a primeira vez que Mina se pronunciou com um tom mais íntimo — o que foi suficiente para acender ainda mais os rumores de um romance em curso.

Mina Winkel é influenciadora e participou do “De férias com o ex”

Na véspera do aniversário, ela já havia deixado uma mensagem animada para o músico: “Eu amo te ver feliz e realizado! Voa alto, pajarito”, escreveu. Lucas respondeu no mesmo clima: “VAMBUERA!”.

Apesar da discrição, os fãs mais atentos continuam de olho nesse possível novo capítulo na vida amorosa do artista.