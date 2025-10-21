Comentário de José de Abreu sobre Gaby Spanic revolta fãs

José de Abreu gerou polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (21/1) ao comentar um post sobre a atriz venezuelana Gaby Spanic.

Para quem não sabe, a eterna Usurpadora participava do reality A Fazenda e deixou a competição no último domingo (19/10) após dar um tapa no rosto de Tamires, sua aliada no jogo.

Leia também

A expulsão

A atitude controversa de Spanic foi interpretada como uma forma de “protesto”, em defesa da colega, que vinha sendo alvo de conflitos violentos com outras participantes.

Nas redes sociais, internautas resgataram uma fala da atriz momentos antes da dinâmica de apontamentos que culminou em sua expulsão.

Nas imagens, ela orientava Tamires a usar roupas claras, com tons suaves. Comentando a atitude de Spanic, um fã do reality escreveu: “Como funciona a mente de uma atriz, né, rapaz”.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

José de Abreu questionou se Gaby Spanic era atriz.

2 de 7

O ator José de Abreu.

Reprodução/Internet. 3 de 7

José de Abreu posa de óculos escuros para as redes sociais

Instagram/Reprodução 4 de 7

5 de 7

Gaby Spanic revelou se ficou arrependida após dar tapa em Tamires

6 de 7

Gaby Spanic.

Reprodução/Record. 7 de 7

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet.

O comentário de José de Abreu

Foi nesse mesmo post que José de Abreu resolveu se manifestar, questionando a profissão da atriz: “Atriz?”.

O comentário do ator gerou revolta entre os fãs de Spanic.

“Atriz conhecida internacionalmente, diferentemente de você”, respondeu um perfil. Outro declarou: “Para de desmerecer os outros e vai aprender a ler um texto como um ator de verdade faz”. Um terceiro acrescentou: “Sim, e mais conhecida que você”.