21/10/2025
Universo POP
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça

Comentário de José de Abreu sobre Gaby Spanic revolta fãs

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
comentario-de-jose-de-abreu-sobre-gaby-spanic-revolta-fas

José de Abreu gerou polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (21/1) ao comentar um post sobre a atriz venezuelana Gaby Spanic.

Para quem não sabe, a eterna Usurpadora participava do reality A Fazenda e deixou a competição no último domingo (19/10) após dar um tapa no rosto de Tamires, sua aliada no jogo.

Leia também

A expulsão

A atitude controversa de Spanic foi interpretada como uma forma de “protesto”, em defesa da colega, que vinha sendo alvo de conflitos violentos com outras participantes.

Nas redes sociais, internautas resgataram uma fala da atriz momentos antes da dinâmica de apontamentos que culminou em sua expulsão.

Nas imagens, ela orientava Tamires a usar roupas claras, com tons suaves. Comentando a atitude de Spanic, um fã do reality escreveu: “Como funciona a mente de uma atriz, né, rapaz”.

7 imagensO ator José de Abreu.José de Abreu posa de óculos escuros para as redes sociaisGaby Spanic revelou se ficou arrependida após dar tapa em TamiresGaby Spanic.Fechar modal.1 de 7

José de Abreu questionou se Gaby Spanic era atriz.

2 de 7

O ator José de Abreu.

Reprodução/Internet.3 de 7

José de Abreu posa de óculos escuros para as redes sociais

Instagram/Reprodução4 de 7

5 de 7

Gaby Spanic revelou se ficou arrependida após dar tapa em Tamires

6 de 7

Gaby Spanic.

Reprodução/Record.7 de 7

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet.

O comentário de José de Abreu

Foi nesse mesmo post que José de Abreu resolveu se manifestar, questionando a profissão da atriz: “Atriz?”.

O comentário do ator gerou revolta entre os fãs de Spanic.

“Atriz conhecida internacionalmente, diferentemente de você”, respondeu um perfil. Outro declarou: “Para de desmerecer os outros e vai aprender a ler um texto como um ator de verdade faz”. Um terceiro acrescentou: “Sim, e mais conhecida que você”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost