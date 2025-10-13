Comentário de Vini Jr. sobre Virginia dá o que falar após polêmica

Internautas mais atentos resgataram, nesta segunda-feira (13/10), um comentário de Vini Jr. sobre Virginia Fonseca em um vídeo publicado pelo jogador na semana passada.
Para quem não se lembra, o craque do Real Madrid publicou em seu perfil no TikTok uma dancinha ao lado da apresentadora do SBT.
Leia também
-
Virginia será multada pela Marinha após pilotar jet-ski sem colete
-
Juíza barra lives e impõe multa de R$ 100 mil à empresa de Virginia
-
Vini Jr. age para reconquistar o coração de Virginia Fonseca
-
“Nunca foi pobre”: web resgata vídeo de mãe de Virginia sobre a filha
O comentário de Vini Jr.
O que muitos fãs não perceberam na ocasião é que ele interagiu com uma internauta que comentou sobre o breve affair entre os dois famosos.
“Eita, parou de seguir a ficante, postou a Virginia literalmente calou a minha boca [risos]”, escreveu a seguidora no post de Vini Jr. Surpreendendo os fãs, o atleta respondeu: “Ela é a mais braba, né?”, acrescentando um emoji piscando o olho seguido de risadas.
Repercussão
O comentário, recém-resgatado, foi amplamente repercutido por internautas: “Morrendo que eu só vi agora que o Vinicius respondeu esse comentário no vídeo com a Vivibora [Virginia Fonseca], meu filho tá amando”, escreveu um perfil no X, antigo Twitter.
“O cara está apaixonado demais, que isso”, disse outro pela mesma rede social.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Comentário de Vini Jr . sobre Virginia Fonseca.
Reprodução/Redes sociais.2 de 6
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Reprodução/Redes sociais3 de 6
Familiares de Vini Jr. curtem fim de semana na casa de Virginia Fonseca
Instagram/Reprodução4 de 6
Virginia Fonseca revela que só ficou com Vini Jr. desde a separação
Instagram/Reprodução5 de 6
“Disposta”, diz Virginia Fonseca sobre retomar affair com Vini Jr.
Instagram/Reprodução6 de 6
Vini Jr. e Virginia Fonseca estava vivendo um affair e romperam
Instagram/Reprodução
Novela continua
Dias depois, uma modelo veio à público expor conversas íntimas que mantinha com o jogador na mesma época em que ele estava ficando com Virginia Fonseca. Como resultado, o romance chegou ao fim na semana passada.
A novela, no entanto, não acabou. Vini Jr. causou surpresa ao publicar uma carta aberta pedindo desculpas à blogueira. Em contrapartida, Virginia Fonseca afirmou recentemente, em entrevista ao portal Leo Dias, que pretende dar uma segunda chance ao atacante.