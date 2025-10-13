13/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Comentário de Vini Jr. sobre Virginia dá o que falar após polêmica

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
comentario-de-vini-jr.-sobre-virginia-da-o-que-falar-apos-polemica

Internautas mais atentos resgataram, nesta segunda-feira (13/10), um comentário de Vini Jr. sobre Virginia Fonseca em um vídeo publicado pelo jogador na semana passada.

Para quem não se lembra, o craque do Real Madrid publicou em seu perfil no TikTok uma dancinha ao lado da apresentadora do SBT.

Leia também

O comentário de Vini Jr.

O que muitos fãs não perceberam na ocasião é que ele interagiu com uma internauta que comentou sobre o breve affair entre os dois famosos.

“Eita, parou de seguir a ficante, postou a Virginia literalmente calou a minha boca [risos]”, escreveu a seguidora no post de Vini Jr. Surpreendendo os fãs, o atleta respondeu: “Ela é a mais braba, né?”, acrescentando um emoji piscando o olho seguido de risadas.

Repercussão

O comentário, recém-resgatado, foi amplamente repercutido por internautas: “Morrendo que eu só vi agora que o Vinicius respondeu esse comentário no vídeo com a Vivibora [Virginia Fonseca], meu filho tá amando”, escreveu um perfil no X, antigo Twitter.

“O cara está apaixonado demais, que isso”, disse outro pela mesma rede social.

6 imagensVini Jr. e Virginia FonsecaFamiliares de Vini Jr. curtem fim de semana na casa de Virginia FonsecaVirginia Fonseca revela que só ficou com Vini Jr. desde a separação "Disposta", diz Virginia Fonseca sobre retomar affair com Vini Jr.Vini Jr. e Virginia Fonseca estava vivendo um affair e romperamFechar modal.1 de 6

Comentário de Vini Jr . sobre Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais.2 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais3 de 6

Familiares de Vini Jr. curtem fim de semana na casa de Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução4 de 6

Virginia Fonseca revela que só ficou com Vini Jr. desde a separação

Instagram/Reprodução5 de 6

“Disposta”, diz Virginia Fonseca sobre retomar affair com Vini Jr.

Instagram/Reprodução6 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca estava vivendo um affair e romperam

Instagram/Reprodução

Novela continua

Dias depois, uma modelo veio à público expor conversas íntimas que mantinha com o jogador na mesma época em que ele estava ficando com Virginia Fonseca. Como resultado, o romance chegou ao fim na semana passada.

A novela, no entanto, não acabou. Vini Jr. causou surpresa ao publicar uma carta aberta pedindo desculpas à blogueira. Em contrapartida, Virginia Fonseca afirmou recentemente, em entrevista ao portal Leo Dias, que pretende dar uma segunda chance ao atacante.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost