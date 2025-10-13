Comentário de Vini Jr. sobre Virginia dá o que falar após polêmica

Internautas mais atentos resgataram, nesta segunda-feira (13/10), um comentário de Vini Jr. sobre Virginia Fonseca em um vídeo publicado pelo jogador na semana passada.

Para quem não se lembra, o craque do Real Madrid publicou em seu perfil no TikTok uma dancinha ao lado da apresentadora do SBT.

Leia também

O comentário de Vini Jr.

O que muitos fãs não perceberam na ocasião é que ele interagiu com uma internauta que comentou sobre o breve affair entre os dois famosos.

“Eita, parou de seguir a ficante, postou a Virginia literalmente calou a minha boca [risos]”, escreveu a seguidora no post de Vini Jr. Surpreendendo os fãs, o atleta respondeu: “Ela é a mais braba, né?”, acrescentando um emoji piscando o olho seguido de risadas.

Repercussão

O comentário, recém-resgatado, foi amplamente repercutido por internautas: “Morrendo que eu só vi agora que o Vinicius respondeu esse comentário no vídeo com a Vivibora [Virginia Fonseca], meu filho tá amando”, escreveu um perfil no X, antigo Twitter.

“O cara está apaixonado demais, que isso”, disse outro pela mesma rede social.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Comentário de Vini Jr . sobre Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais. 2 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais 3 de 6

Familiares de Vini Jr. curtem fim de semana na casa de Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução 4 de 6

Virginia Fonseca revela que só ficou com Vini Jr. desde a separação

Instagram/Reprodução 5 de 6

“Disposta”, diz Virginia Fonseca sobre retomar affair com Vini Jr.

Instagram/Reprodução 6 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca estava vivendo um affair e romperam

Instagram/Reprodução

Novela continua

Dias depois, uma modelo veio à público expor conversas íntimas que mantinha com o jogador na mesma época em que ele estava ficando com Virginia Fonseca. Como resultado, o romance chegou ao fim na semana passada.

A novela, no entanto, não acabou. Vini Jr. causou surpresa ao publicar uma carta aberta pedindo desculpas à blogueira. Em contrapartida, Virginia Fonseca afirmou recentemente, em entrevista ao portal Leo Dias, que pretende dar uma segunda chance ao atacante.