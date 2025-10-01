Comerciante alerta sobre circulação de notas falsas no interior do Acre: ‘Prejuízo’

Um comerciante do município de Jordão, no interior do Acre, fez um alerta nesta quarta-feira (1º) sobre a circulação de cédulas falsas na cidade. Segundo ele, as notas em questão seriam de R$ 50.

Em uma publicação, o comerciante advertiu: “Atenção, meu povo, dinheiro falso está circulando na cidade.” Ele relatou ainda que, apenas na noite anterior, já havia recebido informações de moradores que foram vítimas da fraude, alguns deles com mais de uma cédula falsa. O comerciante reforçou o pedido para que a população confira com atenção o dinheiro recebido, a fim de evitar prejuízos.

O crime de moeda falsa está previsto no artigo 289 do Código Penal brasileiro e prevê pena de 3 a 12 anos de prisão, além de multa, para quem fabrica, altera, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou coloca em circulação dinheiro falso. A penalidade também pode ser aplicada a quem, mesmo recebendo a nota de boa-fé, tenta repassá-la posteriormente. Em casos de falsificação grosseira, a prática pode ser enquadrada como estelionato, de competência da Justiça Estadual.

Até o momento, não há confirmação oficial do número de ocorrências registradas em Jordão, mas a orientação é que comerciantes e consumidores estejam atentos e, ao identificar cédulas suspeitas, procurem imediatamente a Polícia Civil ou a Polícia Militar.