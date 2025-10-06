Comerciante e funcionários imobilizam homem após tentativa de roubo no Centro de Cruzeiro do Sul

Na tarde do último sábado (4), um homem foi preso em flagrante após tentar roubar um estabelecimento comercial no Centro de Cruzeiro do Sul. O caso só não teve desfecho mais grave porque o comerciante e funcionários conseguiram conter o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com informações da PM, o proprietário percebeu pelas câmeras de monitoramento que o acusado havia entrado no local e furtado dois fardos de sabão. Ao ser abordado, houve luta corporal, momento em que o suspeito sacou uma faca e tentou atingir um dos funcionários.

Os homens presentes no comércio conseguiram imobilizar o acusado, que foi entregue à guarnição da Polícia Militar. Em seguida, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

O comerciante relatou ainda que o mesmo indivíduo já havia furtado outro objeto do estabelecimento no dia anterior. A Polícia Civil vai investigar a reincidência do acusado em crimes semelhantes na região central da cidade.