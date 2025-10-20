Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’

Viralizou nas redes sociais um vídeo da dona de um restaurante cantando no estabelecimento a música “Força Estranha”, escrita por Caetano Veloso e imortalizada na voz de Gal Costa. A repercussão foi tanta que as imagens chegaram ao artista baiano, que se emocionou com a voz de Viviane Mendes, a Dona Lila.
O vídeo foi gravado na quinta-feira (16), em Jardim Paulista, no Grande Recife. A publicação chegou a diversos famosos, como Carlinhos Brown, Zélia Duncan, Patrícia Pillar, Linn da Quebrada e Alessandra Negrini.
Nas imagens, Dona Lila aparece de touca com um celular na mão e cantando num palquinho do restaurante. Na legenda, aparece a frase “a senhorinha que estava atendendo no restaurante do nada pegou o microfone e fez isso aí… fiquei pasmo”.
O vídeo da reação de Caetano Veloso mostra o cantor na cama, assistindo ao vídeo. Assim que ouve a voz de Dona Lila, ele abre um sorriso e a elogia.
“Ela canta lindo, eu fiquei emocionado. Minha música, a mesma que cantei com meus filhos na televisão outro dia. Ela canta lindamente, poxa vida”, diz.
Ao g1, Dona Lila contou que é “fã incondicional” de Caetano, e que se arrepiou dos pés à cabeça quando soube que o ídolo repostou seu vídeo cantando.
“Fiquei impressionada, me arrepiei todinha. Amo cantar ‘Tigresa’, as músicas dele todas. Uma pessoa desse calibre comentar a respeito de mim…”, disse.
Dona Lila viralizou cantando música de Caetano Veloso em Paulista, no Grande Recife — Foto: Reprodução/Instagram
Dona Lila é dona do Aconchego da Lila desde 2012. No local, ela cozinha, atende e faz tudo o que for preciso — até cantar, que é sua maior paixão. Ela contou que o palco e o som estão no local justamente para que ela, quando tem oportunidade, cante, sempre de forma amadora e descompromissada, mas com muita paixão.
Ela contou que o vídeo foi feito pelo amigo de um cliente do restaurante.
“Eles ficaram comendo e um deles disse ‘e aí, Dona Lila, não vai dar uma palinha?’. Eu disse que ia cantar só uma música, porque já estava perto das 14h e eu não tinha almoçado. O amigo do rapaz começou a filmar e jogou na internet. Eu não tenho muita noção de redes sociais, mas meus filhos viram e ficaram abismados. Já tinha mais de 1 milhão de visualizações”, contou.
Dona Lila contou que ama MPB, e que não gosta de cantar outros gêneros musicais. O sistema de som, segundo ela, foi comprado a um cliente.
“Sempre canto um pouquinho. O som era de um rapaz que tinha uma banda de forró e ofereceu para a gente, mas só tínhamos metade do valor. Um amigo da gente ajudou com o resto e eu paguei com comida. Ele ia comendo e a gente foi abatendo o valor”, disse.
Mãe solo, Dona Lila conta que sempre batalhou muito para criar os dois filhos. Ela tem dois netos autistas, a quem ela se refere como “minha vida”. Agora, aos 57 anos, ela se compara à parábola da formiga e a cigarra.
“Sempre fui a formiga, porque sempre trabalhei para criar meus filhos. Agora, acho que Deus quer mudar minha história. Já abasteci os celeiros e agora vou cantar, como a cigarra”, afirmou.
Veja o vídeo: