Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’

“Eles ficaram comendo e um deles disse ‘e aí, Dona Lila, não vai dar uma palinha?’. Eu disse que ia cantar só uma música, porque já estava perto das 14h e eu não tinha almoçado. O amigo do rapaz começou a filmar e jogou na internet. Eu não tenho muita noção de redes sociais, mas meus filhos viram e ficaram abismados. Já tinha mais de 1 milhão de visualizações”, contou.