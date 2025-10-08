08/10/2025
Comgás descarta vazamento em caso de desabamento em restaurante de SP

Escrito por Metrópoles
Comgás descarta vazamento em caso de desabamento em restaurante de SP

Após desabamento que ocorreu, na manhã desta quarta-feira (8/10), em mezanino no restaurante Jamile, no centro de São Paulo, a Comgás descartou vazamento de gás no estabelecimento. Em nota, a concessionária disse que foi informada sobre o incidente pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e deslocou equipes preventivamente para fechar a instalação.

“Até o momento, não existe correlação do gás com o incidente. A empresa lamenta o episódio e segue à disposição das autoridades e do cliente para colaborar com a apuração das causas da ocorrência”, comunicou a distribuidora.

No entanto, segundo o Corpo de Bombeiros, apenas a perícia poderá solucionar o ocorrido e garantir se houve ou não vazamento de gás. Após o desmoronamento, cinco pessoas ficaram feridas e foram retiradas do local e uma mulher morreu. Além disso, duas pessoas foram socorridas com abalo psicológico.

Restaurante também se manifestou

Na tarde desta quarta-feira (8/10), o Jamile Restaurante se manifestou via redes sociais. A empresa assegurou que está colaborando com os órgãos públicos competentes para o esclarecimento dos fatos.

“Expressamos nossa solidariedade e profundo respeito aos nossos colaboradores e seus familiares. Estamos inteiramente comprometidos em oferecer todo o suporte necessário neste momento, prestando assistência e acolhimento a todos os envolvidos”, compartilhou o estabelecimento. “A família Jamile se une em força e cuidado, com gratidão a todos que têm manifestado apoio e compreensão.”

Licença de funcionamento

Em comunicado, a Subprefeitura da Sé informou que o restaurante possui licença de funcionamento válida, emitida em 2022, assim como licença sanitária vigente da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

“A Defesa Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros e, após vistoria, realizou a interdição total do imóvel por risco de colapso. Imóveis vizinhos não foram atingidos”, destacou a pasta. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou apenas trecho entre as ruas Treze de Maio e Conselheiro Carrão.

Desabamento

O mezanino do restaurante Jamile desabou no bairro do Bixiga, na região central da capital paulista. Inicialmente, houve suspeita de que o incidente foi causado por uma explosão de gás. Os bombeiros, no entanto, informaram, depois, que não houve explosão antes da queda da estrutura.

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram profissionais atuando no resgate das vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.

Restaurante em bairro tradicional

O Jamile Restaurante foi inaugurado em 16 de setembro de 2015, no tradicional bairro do Bixiga, em São Paulo. Localizado na Rua Treze de Maio, em um antigo prédio de três andares, a arquitetura do local tem referências rústicas, com paredes de tijolos à vista.

No salão principal, as mesas dividem espaço com a cozinha de finalização, aberta e visível aos clientes. O segundo andar é dedicado à cozinha, ao depósito e à área administrativa. Já o terceiro, de onde é possível ter uma visão ampla do Bixiga, é um rooftop para festas e eventos.

A cozinha é comandada pelo chef Henrique Fogaça, um dos jurados do reality show Master Chef.

