21/10/2025
Universo POP
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça
Criança viraliza por pedir esmola para “tia doente” usando foto de Lady Gaga
Ana Castela abre o jogo e nega que pais sejam contra namoro com Zé Felipe
Linkin Park celebra retorno ao Brasil e exalta energia única dos fãs brasileiros
Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de desviar R$ 100 milhões
Horóscopo do dia: previsões para seu signo nesta terça-feira

Comissão da Câmara aprova moção de repúdio a Lula

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
comissao-da-camara-aprova-mocao-de-repudio-a-lula

A Comissão de Segurança Pública (CSP) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (21/10), um requerimento para uma moção de repúdio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por fala sobre o Congresso Nacional.

O texto é de autoria do deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES).

Em evento no Rio de Janeiro em 15 de outubro, o chefe do Executivo declarou que a atual composição do Congresso nunca teve a “qualidade de baixo nível” como a de agora. Se referiu diretamente ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

“Hugo é presidente desse Congresso. Ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior”, afirmou Lula.

Leia também

Motta, que dividia palanque com o petista, não esboçou reação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost