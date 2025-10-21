Comissão da Câmara aprova moção de repúdio a Lula

A Comissão de Segurança Pública (CSP) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (21/10), um requerimento para uma moção de repúdio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por fala sobre o Congresso Nacional.

O texto é de autoria do deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES).

Em evento no Rio de Janeiro em 15 de outubro, o chefe do Executivo declarou que a atual composição do Congresso nunca teve a “qualidade de baixo nível” como a de agora. Se referiu diretamente ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

“Hugo é presidente desse Congresso. Ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior”, afirmou Lula.

Motta, que dividia palanque com o petista, não esboçou reação.