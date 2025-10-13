Como 2025 se tornou o ano de consolidação de Ana Castela como ícone da música brasileira

Olha onde ela tá! 2025 é o ano de Ana Castela, e as provas disso não param de surgir. Nesta segunda-feira (13/10), durante UpFront, evento da Globo direcionado ao mercado publicitário, a Boiadeira foi anunciada como a voz do tema de abertura da nova novela das 19h (2026) da Globo, “Coração Acelerado”. Além de cantar a música-tema, Ana também vai estrear como atriz em um papel especial na trama. Vale lembrar que é a segunda vez que isso ocorre na carreira dela – a primeira foi em “Terra & Paixão”, ao lado de Chitãozinho & Xororó.
Para quem explodiu nacionalmente com “Pipoco” em 2022, Ana Castela construiu um império que a coloca frequentemente entre as artistas mais tocadas do mundo nas plataformas de música. São mais de 650 dias dentre os mais populares, ao lado de nomes como Taylor Swift, Beyoncé e The Weeknd.
Atualmente, a Boiadeira domina a cena com vários hits na parada nacional do Spotify, incluindo parcerias como a recente “Sua Boca Mente”, com Zé Felipe, e sucessos do seu repertório solo, como “Olha Onde Eu Tô” e “Tropa do Chapelão”, a colaboração internacional com o produtor Diplo, ambas faixas do álbum Let’s Go Rodeo. O projeto, que optou por um formato de estúdio em vez das tradicionais gravações ao vivo do sertanejo, foi um marco na carreira da cantora ao ultrapassar os 115 milhões de streams e colocar Ana no TOP 15 da Billboard Brasil Hot 100.
Com “Let’s Go Rodeo”, Ana Castela conquistou sua segunda indicação consecutiva ao Latin Grammy na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”, firmando-se entre os gigantes da música latina. Agora, ela busca um feito raro ao disputar seu segundo gramofone dourado consecutivo, coroando uma trajetória meteórica que começou nos rodeios e chegou aos palcos mais prestigiados do mundo. A cerimônia acontece em 13 de novembro, em Las Vegas.
O feito vem na esteira de um marco único alcançado em 2024, quando, com apenas 20 anos, Ana fez história ao vencer o Grammy Latino, desbancando nomes consagrados como Gusttavo Lima, Lauana Prado, Simone Mendes e Luan Santana com o audiovisual “Boiadeira Internacional”.
No segundo semestre, assumiu o posto de Embaixadora da 70ª Festa do Peão de Barretos, coroando sua conexão com o universo sertanejo e com as tradições do campo. Durante o evento, ela realizou um dos maiores shows de sua carreira, transmitido ao vivo pela Globo, Globoplay e Multishow, inaugurou a brinquedoteca do Hospital de Câncer de Barretos e gravou o aguardado DVD “Herança Boiadeira – Rodeio”, em um espetáculo que uniu emoção, homenagens e encontros históricos. No palco, dividiu a arena com lendas como Zezé Di Camargo & Luciano, Sérgio Reis, Roberta Miranda, Sula Miranda e Teodoro & Sampaio, interpretando clássicos e inéditas que exaltam suas raízes. E ao que tudo indica, ela deve repetir o feito: Ana Castela está cotada para ser novamente a embaixadora da próxima edição da Festa do Peão de Barretos.
Em seguida, Ana brilhou em um dos momentos mais simbólicos de sua trajetória ao cantar o Hino Nacional Brasileiro na abertura da partida da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, realizada na Neo Química Arena, em São Paulo. A apresentação, assistida por milhões de pessoas em todo o mundo, integrou a segunda edição oficial da liga americana no país e projetou ainda mais o nome da cantora no cenário internacional.
Recentemente, durante a Semana da Criança, Ana Castela brilhou no tradicional Bom Dia & Cia, no SBT, onde reforçou seu status como ícone infantil ao assumir o posto de apresentadora. Ela encantou o público com o lançamento de “Turma da Boiadeirinha”, seu projeto infantil em parceria com a AgroPlay Kids. A série animada, inspirada em sua trajetória, estreou com sucesso no YouTube com foco educativo e base pedagógica desenvolvida por especialistas. O conteúdo valoriza temas como família, amizade e empatia, conquistando as famílias brasileiras.
Com dominância nas paradas e rostinho carimbado em tudo que é lugar, Ana Castela já deixou seu nome marcado no sertanejo e se consolida como um ícone pop em 2025. Na boca do povo e com hits na ponta da língua, a Boiadeira é o que temos de mais próximo de uma diva pop no Brasil.