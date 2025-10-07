07/10/2025
Como a Lua Cheia desta noite vai influenciar o seu signo? Será um momento histórico!

Hoje o céu está pegando fogo — literalmente! A Lua Cheia em Áries chega trazendo energia, coragem e impulsividade. É um daqueles momentos históricos em que o universo parece gritar: “vai lá e faz acontecer!”. Mas cuidado, porque essa força toda também pode causar brigas, rompimentos e decisões tomadas no calor do momento.

Eu sou Thiago Cordeiro, astrólogo da Leo Dias TV, e eu vim te contar como essa Lua Cheia vai mexer com cada elemento do zodíaco — e, claro, com você também. Então presta atenção, porque a energia dessa noite vai influenciar diretamente o seu humor, seus relacionamentos e até o seu destino!

Signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário): esse é o seu momento! A Lua em Áries te impulsiona a agir, criar, começar algo novo e mostrar ao mundo do que você é capaz. Mas cuidado com o excesso de energia — respira antes de explodir. O segredo é usar essa força pra realizar, e não pra discutir.

Signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário): o universo vai te dar ideias geniais, mas talvez falte foco pra colocar tudo em prática. Aproveite a Lua Cheia pra organizar a cabeça e canalizar a criatividade em algo real. É hora de transformar sonho em plano e plano em ação.

Signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio): vocês vão sentir essa energia de forma mais intensa no corpo e nas emoções. Pode bater cansaço, irritação ou até insônia — então, desacelera. A Lua Cheia vem pra tirar vocês da rotina e lembrar que estabilidade também precisa de movimento.

Signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes): emoções à flor da pele! Essa Lua vai mexer com o coração de vocês. Reencontros, lembranças e até lágrimas podem vir — mas é pra curar. Essa energia ajuda a limpar ressentimentos e abrir espaço pra um amor mais maduro e verdadeiro.

Essa Lua Cheia é um divisor de águas energético — o que for verdadeiro permanece, o que for superficial vai embora. Então aproveite a noite pra se reconectar com seus desejos mais profundos, fazer um ritual simples, acender uma vela ou apenas agradecer pelo ciclo que se encerra.

Gente, esse conteúdo é utilidade pública, porque todo mundo vai sentir os efeitos dessa Lua Cheia em Áries! Então compartilhe esse conteúdo com quem você gosta — e comenta aqui embaixo o seu signo, que eu vou te contar nos comentários como essa energia vai agir no seu mapa pessoal!

