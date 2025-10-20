20/10/2025
Como antecipado pelo portal LeoDias, Kali Uchis anuncia show único em São Paulo

Escrito por Portal Leo Dias
Conforme antecipado pelo portal LeoDias, Kali Uchis já tem data marcada para retornar ao Brasil! Nesta segunda-feira (20/10), a cantora, dona de hits como “Telepatía”, “Moonlight” e “After The Storm”, anunciou a passagem de sua turnê pela América Latina, que inclui um show único em São Paulo, no Vibra São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 2026.

Kali, que já se apresentou no país durante o Lollapalooza 2023, retorna agora em carreira solo pela primeira vez com a turnê “Sincerely World Tour”, baseada em seu álbum mais recente, “Sincerely, PS”. O show em São Paulo será o primeiro da artista na rota latino-americana, que seguirá ainda por Argentina, Chile, Peru e Colômbia.

Foto/Instagram/@kaliuchis
Agenda Kali UchisFoto/Instagram/@kaliuchis
Reprodução (Instagram)
Kali Uchis fará show solo no Brasil em 2026; Saiba todos os detalhesReprodução (Instagram)
Reprodução (Instagram)
Kali Uchis fará show solo no Brasil em 2026; Saiba todos os detalhesReprodução (Instagram)
Reprodução (Instagram)
Kali Uchis fará show solo no Brasil em 2026; Saiba todos os detalhesReprodução (Instagram)
Kali Uchis / Divulgação
Kali Uchis / Divulgação
Divulgação
Divulgação

Para quem quiser assistir à apresentação única no Brasil, os ingressos já estão à venda no site da Ticketmaster, com valores a partir de R$ 275 (meia-entrada pista) e R$ 425 (meia-entrada pista premium). As entradas inteiras custam R$ 550 (pista) e R$ 850 (pista premium). Há também setores disponíveis nos camarotes, com preços entre R$ 380 (meia) e R$ 790 (inteira).

Anteriormente, o portal já havia adiantado que o show aconteceria na tradicional casa de espetáculos da capital paulista e estava previsto para os primeiros meses de 2026. A cantora, vencedora do Grammy e conhecida por misturar R&B, soul e pop latino em uma estética única, vem consolidando seu espaço como uma das vozes mais influentes da nova geração.

