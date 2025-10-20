Como antecipado pelo portal LeoDias, Kali Uchis anuncia show único em São Paulo

Conforme antecipado pelo portal LeoDias, Kali Uchis já tem data marcada para retornar ao Brasil! Nesta segunda-feira (20/10), a cantora, dona de hits como “Telepatía”, “Moonlight” e “After The Storm”, anunciou a passagem de sua turnê pela América Latina, que inclui um show único em São Paulo, no Vibra São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 2026.

Kali, que já se apresentou no país durante o Lollapalooza 2023, retorna agora em carreira solo pela primeira vez com a turnê “Sincerely World Tour”, baseada em seu álbum mais recente, “Sincerely, PS”. O show em São Paulo será o primeiro da artista na rota latino-americana, que seguirá ainda por Argentina, Chile, Peru e Colômbia.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Agenda Kali Uchis Foto/Instagram/@kaliuchis Kali Uchis fará show solo no Brasil em 2026; Saiba todos os detalhes Reprodução (Instagram) Kali Uchis fará show solo no Brasil em 2026; Saiba todos os detalhes Reprodução (Instagram) Kali Uchis fará show solo no Brasil em 2026; Saiba todos os detalhes Reprodução (Instagram) Kali Uchis / Divulgação Divulgação Voltar

Próximo

Para quem quiser assistir à apresentação única no Brasil, os ingressos já estão à venda no site da Ticketmaster, com valores a partir de R$ 275 (meia-entrada pista) e R$ 425 (meia-entrada pista premium). As entradas inteiras custam R$ 550 (pista) e R$ 850 (pista premium). Há também setores disponíveis nos camarotes, com preços entre R$ 380 (meia) e R$ 790 (inteira).

Anteriormente, o portal já havia adiantado que o show aconteceria na tradicional casa de espetáculos da capital paulista e estava previsto para os primeiros meses de 2026. A cantora, vencedora do Grammy e conhecida por misturar R&B, soul e pop latino em uma estética única, vem consolidando seu espaço como uma das vozes mais influentes da nova geração.