Como carta de menina de 13 anos levou à prisão de Capitão Hunter

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, de 45 anos, foi preso nesta quarta-feira (22/10) por suspeita de exploração sexual infantil. Foi cumprido mandado pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil. Ele foi capturado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da polícia paulista em Santo André, no ABC.

Uma carta escrita à mão por uma menina de 13 anos, enviada ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), foi responsável por iniciar a investigação contra o youtuber.

A carta aponta que a conversa entre os dois passou do assunto Pokémon para uma troca de fotos íntimas, com um pedido de que a criança mostrasse uma parte íntima.

Quem é o youtuber

Conhecido no universo gamer como Capitão Hunter, construiu uma carreira digital voltada principalmente ao público infantil.

Com cerca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, João Paulo se apresentava como um entusiasta de uma famosa franquia de jogos e animações, atraindo principalmente crianças e adolescentes.

Em seus canais, publicava vídeos e transmissões ao vivo sobre o universo Pokémon, participava de eventos e cultivava uma relação próxima com os fãs.

Ele também administrava uma loja virtual com produtos inspirados no tema.

“Falou para eu mostrar a parte íntima [bunda] e eu mostrei pensando que era brincadeira. Aí quando ele me mostrou a dele eu me assustei. Desliguei o celular e comecei a chorar”, escreveu a menina na carta, divulgada pelo g1.

Em mensagens trocadas com a menina, que tinha 11 anos na ocasião, o youtuber afirma saber que ela era menor de idade. “Isso não muda nada”, escreveu na mensagem obtida pela polícia.

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJ

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJ

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJ

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJ

Capitão Hunter

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJ

Capitão Hunter

Capitão Hunter

Prisão do youtuber

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro (SSP-RJ), João Paulo é investigado por crimes contra uma menina e um menino, com quem teve contato por meio de redes sociais e eventos.

De acordo com a SSP, uma das vítimas é uma menina de 13 anos, que o conheceu em um evento realizado em um shopping. Depois disso, eles passaram a ter contato por meio de redes sociais. O youtuber prometeu aos pais dela que acompanharia e apoiaria sua trajetória no jogo.

A vítima relatou que o homem passou a pedir conteúdos de cunho sexual, como fotos íntimas, em troca de produtos da franquia. O homem também enviou diversas fotos inapropriadas dele para a menina, segundo a polícia.

“Em conversas gravadas por ela, foi possível confirmar a conduta do influenciador”, afirmou a pasta. O mesmo homem teria abordado da mesma maneira um menino de 11 anos.

Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão e realizaram quebra de sigilo de dados. Todos os aparelhos eletrônicos apreendidos serão periciados.

