22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Como carta de menina de 13 anos levou à prisão de Capitão Hunter

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
como-carta-de-menina-de-13-anos-levou-a-prisao-de-capitao-hunter

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, de 45 anos, foi preso nesta quarta-feira (22/10) por suspeita de exploração sexual infantil. Foi cumprido mandado pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil. Ele foi capturado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da polícia paulista em Santo André, no ABC.

Uma carta escrita à mão por uma menina de 13 anos, enviada ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), foi responsável por iniciar a investigação contra o youtuber.

A carta aponta que a conversa entre os dois passou do assunto Pokémon para uma troca de fotos íntimas, com um pedido de que a criança mostrasse uma parte íntima.

Leia também

Quem é o youtuber

  • Conhecido no universo gamer como Capitão Hunter, construiu uma carreira digital voltada principalmente ao público infantil.
  • Com cerca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, João Paulo se apresentava como um entusiasta de uma famosa franquia de jogos e animações, atraindo principalmente crianças e adolescentes.
  • Em seus canais, publicava vídeos e transmissões ao vivo sobre o universo Pokémon, participava de eventos e cultivava uma relação próxima com os fãs.
  • Ele também administrava uma loja virtual com produtos inspirados no tema.

“Falou para eu mostrar a parte íntima [bunda] e eu mostrei pensando que era brincadeira. Aí quando ele me mostrou a dele eu me assustei. Desliguei o celular e comecei a chorar”, escreveu a menina na carta, divulgada pelo g1.

Em mensagens trocadas com a menina, que tinha 11 anos na ocasião, o youtuber afirma saber que ela era menor de idade. “Isso não muda nada”, escreveu na mensagem obtida pela polícia.

8 imagensO youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJO youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJO youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJCapitão HunterO youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJFechar modal.1 de 8

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJ

Reprodução/Instagram2 de 8

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJ

Reprodução/Instagram3 de 8

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJ

Reprodução/Instagram4 de 8

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJ

Reprodução/Instagram5 de 8

Capitão Hunter

6 de 8

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pela polícia do RJ

Reprodução/Instagram7 de 8

Capitão Hunter

8 de 8

Capitão Hunter

Reprodução/Instagram

Prisão do youtuber

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro (SSP-RJ), João Paulo é investigado por crimes contra uma menina e um menino, com quem teve contato por meio de redes sociais e eventos.

De acordo com a SSP, uma das vítimas é uma menina de 13 anos, que o conheceu em um evento realizado em um shopping. Depois disso, eles passaram a ter contato por meio de redes sociais. O youtuber prometeu aos pais dela que acompanharia e apoiaria sua trajetória no jogo.

A vítima relatou que o homem passou a pedir conteúdos de cunho sexual, como fotos íntimas, em troca de produtos da franquia. O homem também enviou diversas fotos inapropriadas dele para a menina, segundo a polícia.

“Em conversas gravadas por ela, foi possível confirmar a conduta do influenciador”, afirmou a pasta. O mesmo homem teria abordado da mesma maneira um menino de 11 anos.

Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão e realizaram quebra de sigilo de dados. Todos os aparelhos eletrônicos apreendidos serão periciados.

Veja o momento da prisão:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost