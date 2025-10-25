25/10/2025
Como cuidar da flor-de-cera, planta tão bonita que parece artificial

Com aparência de porcelana e perfume delicado, a flor-de-cera é daquelas plantas que parecem saídas de um conto tropical. Do gênero Hoya, que reúne mais de 300 espécies, a mais conhecida dela — a Hoya carnosa — vem do sudoeste asiático e se espalhou pelo mundo por um motivo simples: é difícil resistir às suas flores em formato de estrela, tão perfeitas que parecem artificiais.

Mas, apesar da aparência robusta, ela tem suas exigências. “A flor-de-cera é uma trepadeira semi-herbácea e precisa de suporte para crescer. Ela se enrola, então, é importante usar um tutor ou treliça”, explica a bióloga e paisagista Pit Passi.

Luz certa e toque tropical

Segundo Pit, essa espécie gosta de meia sombra, recebendo sol apenas nas primeiras horas da manhã ou no fim da tarde. “Ela prospera em climas tropicais, subtropicais e temperados, mas não tolera geadas nem temperaturas abaixo de 10 ºC. Em regiões frias, é preciso protegê-la”, orienta.

O segredo está nas raízes

O ponto mais importante no cultivo da flor-de-cera é o substrato bem drenado. “Você pode misturar pedrinhas ou areia ao substrato de jardim. As raízes não toleram encharcamento e apodrecem facilmente”, alerta a especialista.

Ela pode ser cultivada em vasos quanto em solo, em pergolados ou treliças, desde que a drenagem esteja garantida. A recomendação é adubar no começo da primavera e ter paciência. “O crescimento é lento, e pode demorar até florescer pela primeira vez”, lembra Pit.

foto colorida Flor-de-ceraFlor-de-cera

Flor que dura, amor que cresce

A floração ocorre na primavera e pode se estender até o outono em regiões de clima ideal. As flores, carnosas e brilhantes, são duráveis e formam cachos que parecem joias vivas.

Na hora de regar, menos é mais: espere o substrato secar completamente antes de molhar novamente. O excesso de água é o erro mais comum entre os iniciantes.

Cuidado com as mudas em formato de coração

Um detalhe curioso chama atenção no mercado: aquelas mudas em forma de coração, vendidas em vasinhos, são encantadoras, mas enganosas. “A maioria é apenas uma folha plantada , e só cerca de 20% delas brotam. Para garantir o crescimento, a muda precisa ter caule e folha”, explica Pit Passi.

