Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo na Bahia? Confira fotos

O refúgio de Ivete Sangalo na Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, é praticamente um ponto turístico por si só. Cercada por vegetação e vista deslumbrante, a casa da cantora é um dos endereços mais comentados entre os fãs e se tornou sinônimo de conforto, estilo e boas energias, tudo com o toque da baiana mais amada do Brasil.

Leia também

Em entrevista à revista Casa e Jardim, Ivete revelou o carinho especial pelo imóvel. “É onde crio minhas memórias afetivas, para onde vamos no Natal e fim de ano… Significa muito para mim. Toda vez que eu chego lá, eu sinto esse gostinho de férias”, contou.

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

Casa da cantora na Bahia

Imóvel é muito luxuoso

E chama atenção

Continue a leitura no site Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.