Como foram os últimos jogos entre Palmeiras x Juventude? Veja e aposte

Líder do Brasileirão ao lado do Flamengo, o Palmeiras tem oportunidade de se isolar na ponta da tabela. Neste sábado (11/10), às 19h (horário de Brasília), o Verdão recebe o Juventude no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada.

Será que o Palmeiras vai fazer valer o bom momento no campeonato oara abrir vantagem na ponta?? Veja como joram os últimos jogos entre Palmeiras x Juventude para apostar com sabedoria.

Palmeiras vai vencer o jogo?

Apesar dos desfalques, o Palmeiras se apresenta com muito favoritismo para conquistar os três pontos. Isso pode ser explicado pela diferença entre as duas equipes na classificação.

Enquanto o Alviverde é o líder, o Juventude está em 19º, com apenas 23 pontos conquistados.

Outro fator que favorece o Palmeiras, é o histórico recente no confronto. Nos últimos seis jogos, o Verdão venceu cinco e houve um empate.

A última vitória do Juventude foi no dia 1º de novembro de 2007, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Jaconero venceu por 1 a 0, com gol de Régis.

Curte fazer suas bets pelo celular? Então descubra quais são os melhores apps de apostas do momento!

Últimos jogos entre Palmeiras e Juventude

Campeonato Brasileiro 2024

Data: 20/10/2024

Local: Alfredo Jaconi

Juventude 3×5 Palmeiras

Gols: Danilo Boza, Ronaldo e Edson Carioca (JUV); Estêvão, Raphael Veiga (3x) e Richard Ríos (PAL)

Campeonato Brasileiro 2024

Data: 23/6/2023

Local: Allianz Parque

Palmeiras 3×1 Juventude

Gols: Flaco López, Estêvão e Mayke (PAL); Erick Farias (JUV)

Campeonato Brasileiro 2022

Data: 10/9/2022

Local: Allianz Parque

Palmeiras 2×1 Juventude

Gols: Rony e Murilo (PAL); Guilherme Parede (JUV)

Campeonato Brasileiro 2022

Data: 21/5/2022

Local: Alfredo Jaconi

Juventude 0x3 Palmeiras

Gols: Zé Rafael, Rony e Gabriel Menino (PAL)

Campeonato Brasileiro 2021

Data: 3/10/2021

Local: Allianz Parque

Palmeiras 1×1 Juventude

Gols: Danilo (PAL); Guilherme Castilho (JUV)

Campeonato Brasileiro 2021

Data: 16/6/2021

Local: Alfredo Jaconi

Juventude 0x3 Palmeiras

Gols: William Matheus (gol contra), Deyverson e Breno Lopes (PAL)

Palmeiras será campeão?

Palmeiras e Flamengo estão com a mesma pontuação (55), e o Verdão assumiu a liderança na última rodada por conta do número de vitórias (17 a 16). Pela primeira vez na ponta da tabela, o Alviverde depende apenas dele para ser campeão.

Após o confronto diante do Juventude, Palmeiras e Flamengo terão o mesmo número de jogos disputados no Campeonato Brasileiro (26).

Ou seja, caso o Verdão consiga a vitória, terá três pontos a mais com as mesmas partidas que o Rubro-negro. Ambos ainda possuem um confronto a menos que o Cruzeiro e irão se enfrentar no dia 19 de outubro, no Maracanã.

Como chegam as equipes

O Palmeiras chega embalado para o confronto. No último domingo (5), a equipe comandada por Abel Ferreira enfrentou o São Paulo e buscou a virada por 3 a 2 após começar perdendo por 2 a 0.

Os gols foram marcados por Vitor Roque, Flaco López e Ruben Sosa.

Para o jogo deste sábado, Abel Ferreira terá que fazer muitas mudanças na equipe titular.

Isso porque Vitor Roque está suspenso, enquanto Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Flaco López estão com suas seleções na Data Fifa.

Além disso, Khellven, que se recupera de um trauma no pé há quase três semanas, fez tratamento, assim como Paulinho, Lucas Evangelista e Sosa.

Também no domingo, o Juventude recebeu o Fortaleza no Alfredo Jaconi e foi derrotado por 2 a 1. O gol dos Jaconeros foi marcado por Rafael Bilu. O time de Thiago Carpini não vence há cinco jogos.

Onde assistir Palmeiras x Juventude

A partida entre Palmeiras e Juventude, válida pela 12ª rodada, terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 10/10/2025