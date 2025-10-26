Como ganhar massa muscular após os 40 anos

Ganhar massa muscular depois dos 40 anos pode parecer um desafio daqueles. Com dedicação e conhecimento, o objetivo fica mais fácil do que se pode imaginar. Afinal, é totalmente possível manter um estilo de vida saudável e evoluir no treinamento nessa faixa etária.

De acordo com a professora do curso de Educação Física da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) Daniela Lopes, os níveis dos hormônios que auxiliam no ganho de massa muscular caem mais significativamente após os 50 anos. Ou seja, o corpo ainda responde bem a combinação de atividade física e dieta balanceada.

“A prática regular de exercícios de fortalecimento muscular provoca adaptações neurais e morfológicas no músculo. Isto é, aumento do tamanho do músculo, bem como melhora no recrutamento das fibras musculares. Isso faz com que a estrutura muscular seja fortalecida e se torne mais eficiente”, completa.

Portanto, as palavras da Daniela reforçam a necessidade de uma rotina de atividades físicas. Além disso, uma tática eficiente é priorizar alguns exercícios para quem está engajado com esse objetivo.

