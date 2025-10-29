Como incluir o pão nas refeições e o que observar na hora da escolha

Queridinho das mesas brasileiras, o pão é também um dos alimentos mais injustiçados quando o assunto é alimentação saudável. Para a doutora em Ciência dos Alimentos Ana Caroline, o problema não está no pão em si, mas no tipo que vai para o prato.

“O pão pode, sim, fazer parte de uma alimentação equilibrada e estar presente em até duas refeições do dia, como no café da manhã e no lanche da tarde — desde que tenha boa qualidade nutricional e seja consumido em porções adequadas”, explica.

O que faz o alimento ser saudável

Segundo a especialista, o ideal é optar por pães com farinha integral ou fermentação natural, e que tenham poucos ingredientes. “A ausência de conservantes e açúcares adicionados faz toda a diferença no impacto que ele tem na dieta”, afirma Ana Caroline.

Ela destaca que ler o rótulo é essencial para entender o que se está levando para casa e diferenciar um pão ultraprocessado de um pão de fermentação natural — que tende a ser mais nutritivo e melhor digerido.

O pão integral é produzido com farinha de trigo integral, que mantém as partes mais nutritivas do grão — farelo, gérmen e endosperma

Pães vilões da dieta

Os ultraprocessados, cheios de açúcar, gordura vegetal, conservantes e aditivos químicos, têm baixo valor nutricional e alto índice glicêmico. O resultado são picos de glicose e fome precoce, além de menor benefício ao organismo.

Cinco sinais de que o pão pode entrar na sua dieta

De acordo com a especialista, vale observar alguns pontos antes de colocar o pão no carrinho:

Lista de ingredientes curta e natural – quanto menos itens, melhor. Sem conservantes, gorduras ou açúcares adicionados. Preferência por fermentação natural, que melhora a digestão. Validade obtida por tecnologia limpa, não por aditivos. Presença de fibras ou farinhas integrais, que aumentam a saciedade.

O equilíbrio está no detalhe

Seguindo esses critérios, é possível manter o alimento dentro de uma alimentação saudável e balanceada. “Quando feito com bons ingredientes e consumido na medida certa, o pão não é um inimigo — é parte de uma rotina alimentar prazerosa e nutritiva”, conclui Ana Caroline, coordenadora de qualidade e P&D da Ultra Pão Alimentos.