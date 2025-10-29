Como incluir o pão nas refeições e o que observar na hora da escolha

Queridinho das mesas brasileiras, o pão é também um dos alimentos mais injustiçados quando o assunto é alimentação saudável. Para a doutora em Ciência dos Alimentos Ana Caroline, o problema não está no pão em si, mas no tipo que vai para o prato.
“O pão pode, sim, fazer parte de uma alimentação equilibrada e estar presente em até duas refeições do dia, como no café da manhã e no lanche da tarde — desde que tenha boa qualidade nutricional e seja consumido em porções adequadas”, explica.
O que faz o alimento ser saudável
Segundo a especialista, o ideal é optar por pães com farinha integral ou fermentação natural, e que tenham poucos ingredientes. “A ausência de conservantes e açúcares adicionados faz toda a diferença no impacto que ele tem na dieta”, afirma Ana Caroline.
Ela destaca que ler o rótulo é essencial para entender o que se está levando para casa e diferenciar um pão ultraprocessado de um pão de fermentação natural — que tende a ser mais nutritivo e melhor digerido.
O pão integral é produzido com farinha de trigo integral, que mantém as partes mais nutritivas do grão — farelo, gérmen e endosperma
Pães vilões da dieta
Os ultraprocessados, cheios de açúcar, gordura vegetal, conservantes e aditivos químicos, têm baixo valor nutricional e alto índice glicêmico. O resultado são picos de glicose e fome precoce, além de menor benefício ao organismo.
Cinco sinais de que o pão pode entrar na sua dieta
De acordo com a especialista, vale observar alguns pontos antes de colocar o pão no carrinho:
- Lista de ingredientes curta e natural – quanto menos itens, melhor.
- Sem conservantes, gorduras ou açúcares adicionados.
- Preferência por fermentação natural, que melhora a digestão.
- Validade obtida por tecnologia limpa, não por aditivos.
- Presença de fibras ou farinhas integrais, que aumentam a saciedade.
O equilíbrio está no detalhe
Seguindo esses critérios, é possível manter o alimento dentro de uma alimentação saudável e balanceada. “Quando feito com bons ingredientes e consumido na medida certa, o pão não é um inimigo — é parte de uma rotina alimentar prazerosa e nutritiva”, conclui Ana Caroline, coordenadora de qualidade e P&D da Ultra Pão Alimentos.