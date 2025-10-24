24/10/2025
Universo POP
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira

Como MPSP descobriu plano do PCC para matar coordenador de presídios

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
como-mpsp-descobriu-plano-do-pcc-para-matar-coordenador-de-presidios

A investigação que trouxe à tona o plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) para matar o coordenador de presídios Roberto Medina partiu da análise de arquivos e mensagens interceptadas nos celulares de integrantes da facção criminosa que foram presos por tráfico de drogas. O promotor de Justiça Lincoln Gakiya também era alvo dos criminosos.

Sergio Garcia, conhecido como “Messi”, e Victor Hugo, conhecido como “VH”, foram presos neste ano durante ações policiais contra tráfico de drogas. Nos celulares deles, a polícia identificou conteúdo relacionado a monitoramento de autoridades.

4 imagensIntegrantes do PCC monitoravam coordenador de presídiosIntegrantes do PCC monitoravam coordenador de presídiosIntegrantes do PCC monitoravam coordenador de presídiosFechar modal.1 de 4

Integrantes do PCC monitoravam coordenador de presídios

Reprodução2 de 4

Integrantes do PCC monitoravam coordenador de presídios

Reprodução3 de 4

Integrantes do PCC monitoravam coordenador de presídios

Reprodução4 de 4

Integrantes do PCC monitoravam coordenador de presídios

Reprodução

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) identificou que Victor Hugo produzia o conteúdo por meio de aplicativo de localização e georreferenciamento, no qual retratava em detalhes o percurso entre a Penitenciária II de Presidente Venceslau e a casa do coordenador Roberto Medina. Os suspeitos também estavam monitorando a rotina da esposa de Roberto Medina.

Em um vídeo, o investigado narra o trajeto com referências visuais e nomes das ruas, “demonstrando conhecimento prévio da região e preocupação em instruir o interlocutor sobre o deslocamento”, segundo o MPSP.

Leia também

Para a promotoria, “a descrição detalhada do trajeto, aliada ao uso de recursos visuais e geográficos, reforça o planejamento e a intenção de fornecer instruções precisas para o deslocamento até o imóvel monitorado, evidenciando o caráter estratégico da ação”.

A investigação também encontrou prints do monitoramento no celular de Sergio Garcia, além de registros de drogas e dinheiro. Ele também teria feito o trabalho de levantamento de informações sobre as autoridades.

Operação Recon

  • O Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Polícia Civil realizam, na manhã desta sexta-feira (24/10), uma operação contra integrantes do PCC, suspeitos de planejarem o assassinato do promotor Lincoln Gakiya e do coordenador de presídios Roberto Medina.
  • São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de Presidente Prudente (11), Álvares Machado (6), Martinópolis (2), Pirapozinho (2), Presidente Venceslau (2), Presidente Bernardes (1) e Santo Anastácio (1), todas no interior de São Paulo.
  • As investigações apontaram a existência de uma célula do crime organizado estruturada de forma compartimentada e “altamente disciplinada”, encarregada de realizar levantamentos detalhados da rotina de autoridades públicas e de seus familiares, “com a clara finalidade de preparar atentados contra esses alvos previamente selecionados”, segundo o MPSP.
  • Os suspeitos haviam identificado, monitorado e mapeado os hábitos diários de autoridades. “A célula operava sob rígido esquema de compartimentação, no qual cada integrante desempenhava uma função específica, sem conhecer a totalidade do plano, o que dificultava a detecção da trama”, afirma a promotoria.
  • A Operação Recon, coordenada pelo MPSP e Polícia Civil, identificou os envolvidos na fase de reconhecimento e vigilância, bem como a apreensão de materiais e equipamentos que serão submetidos à perícia e, em última análise, poderão levar à descoberta dos responsáveis pela etapa de execução do atentado.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost