Como MPSP descobriu plano do PCC para matar coordenador de presídios

A investigação que trouxe à tona o plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) para matar o coordenador de presídios Roberto Medina partiu da análise de arquivos e mensagens interceptadas nos celulares de integrantes da facção criminosa que foram presos por tráfico de drogas. O promotor de Justiça Lincoln Gakiya também era alvo dos criminosos.

Sergio Garcia, conhecido como “Messi”, e Victor Hugo, conhecido como “VH”, foram presos neste ano durante ações policiais contra tráfico de drogas. Nos celulares deles, a polícia identificou conteúdo relacionado a monitoramento de autoridades.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) identificou que Victor Hugo produzia o conteúdo por meio de aplicativo de localização e georreferenciamento, no qual retratava em detalhes o percurso entre a Penitenciária II de Presidente Venceslau e a casa do coordenador Roberto Medina. Os suspeitos também estavam monitorando a rotina da esposa de Roberto Medina.

Em um vídeo, o investigado narra o trajeto com referências visuais e nomes das ruas, “demonstrando conhecimento prévio da região e preocupação em instruir o interlocutor sobre o deslocamento”, segundo o MPSP.

Para a promotoria, “a descrição detalhada do trajeto, aliada ao uso de recursos visuais e geográficos, reforça o planejamento e a intenção de fornecer instruções precisas para o deslocamento até o imóvel monitorado, evidenciando o caráter estratégico da ação”.

A investigação também encontrou prints do monitoramento no celular de Sergio Garcia, além de registros de drogas e dinheiro. Ele também teria feito o trabalho de levantamento de informações sobre as autoridades.

