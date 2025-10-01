Como Odete Roitman foi desmascarada na primeira versão de Vale Tudo

Na noite dessa terça-feira (30/9), Vale Tudo alcançou um de seus pontos mais tensos: Helena (Paolla Oliveira) descobriu que o irmão gêmeo, dado como morto há mais de 10 anos, está vivo. Ela reuniu a família na mansão de Celina (Malu Galli) e apresentou Leonardo (Guilherme Magon), chocando todos os presentes. O desfecho vai ao ar nesta quarta-feira (1/10).
Na versão original de 1988, a trama tomou outro rumo. Leonardo Roitman de fato morreu em um acidente de carro e por anos Heleninha (Renata Sorrah) carregou a culpa. Só depois veio à tona que a responsável era a própria mãe, Odete Roitman (Beatriz Segall).
Determinada a retomar a presidência da TCA, Odete convoca uma reunião com diretores e familiares. A bilionária é surpreendida por Raquel (Regina Duarte), que aparece acompanhada de Ruth (Zilka Salaberry), ex-empregada dos Roitman. É ela quem revela os detalhes do acidente que mudou o destino da família.
No dia da tragédia, Helena desconfiava de uma traição de Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e foi até o apartamento em Angra dos Reis para flagrar o marido. No mesmo condomínio, morava Leonardo, chamado pela irmã para ajudar. Ao entrarem no imóvel, flagraram Odete com um amante, que era amigo do próprio filho.
Revoltado, Leonardo discutiu com a mãe, enquanto Heleninha, embriagada, mal compreendia a situação. Todos saíram juntos, mas o carro era dirigido por Odete. Durante o trajeto, ocorreu o acidente fatal. Desnorteada, a vilã levou o corpo do filho para casa e ainda provocou um incêndio ao acender um cigarro, o que piorou ainda mais a situação.
Como Heleninha não se lembrava do ocorrido por estar alcoolizada, Odete colocou a culpa nela e sustentou a mentira por anos. A pintora mergulhou no vício e perdeu a guarda do filho, enquanto Ruth recebia dinheiro para manter o silêncio. Após a revelação, mãe e filha se enfrentam em uma discussão acalorada.
A Heleninha descobrindo em 1988 que não foi a responsável pelo acidente que vitimou Leonardo. Ela em choque sabendo que a Odete é quem estava dirigindo o carro. Detalhe: é a Raquel que desmascara. Beatriz Segall e Renata Sorrah extraordinárias. #Valetudo pic.twitter.com/8IgxKpcIKe
