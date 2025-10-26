26/10/2025
Competição de dança ou exagero? Mulher senta na cara de participante durante apresentação

Em um dos vídeos divulgados, uma participante senta na cara de um dos concorrentes enquanto dança, e logo em seguida outra realiza um rebolado sobre outro rapaz

Um campeonato de dança realizado em um clube de Rio Branco chamou atenção nas redes sociais no último sábado (25), após cenas inusitadas registradas durante a competição.

Em um dos vídeos divulgados, uma participante senta na cara de um dos concorrentes enquanto dança, e logo em seguida outra realiza um rebolado sobre outro rapaz, deixando o público presente e os internautas perplexos.

Momento em que uma das participantes dança sobre o competidor durante a competição/Foto: Reprodução

Nas redes, comentários variaram entre risadas, críticas e surpresa. Muitos brincaram sobre o “sofrimento” dos rapazes, questionaram a veracidade da competição como dança e ironizaram o momento como um espetáculo inesperado.

Outros fizeram reflexões sobre os limites da exposição e da liberdade durante apresentações, apontando a cena como um exemplo do que consideram exagero ou falta de noção em eventos desse tipo.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DQRATTiDoj-/?igsh=MTBlNmFpcGV0MmsyMw%3D%3D

