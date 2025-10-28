Complexo do Alemão vira campo de guerra em megaoperação com 2.500 policiais

Os moradores dos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, acordaram nesta terça-feira (28/10) em meio a um cenário de guerra: fumaça, incêndios e intensas trocas de tiros entre as forças de segurança pública e criminosos do Comando Vermelho (CV). A ação faz parte da Operação Contenção, que cumpre 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão contra traficantes ligados à facção. A ofensiva mobiliza centenas de agentes e veículos blindados nas comunidades.

Durante as primeiras horas da operação, dois homens foram presos e um fuzil apreendido na Rua Uranos. Entre os alvos da polícia, pelo menos 30 criminosos são oriundos do Pará, segundo as investigações.

A operação segue em andamento. Bandidos reagiram com tiros e ergueram barricadas em chamas para dificultar o avanço das tropas. No confronto, um homem em situação de rua foi baleado nas costas por uma bala perdida, e outras duas pessoas foram atingidas, sendo socorridas e encaminhadas a um hospital da região.

Veja algumas imagens:

Foto de um blindado

Fogo e chamas intensas

Fogo nas barricadas

Mais detalhes do caso:

A operação tem participação de promotores do Ministério Público Estadual, é resultado de mais de um ano de investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

O objetivo é capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de conter a expansão territorial da facção Comando Vermelho. Os dois complexos abrangem 26 comunidades.

Participam da ação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), além de unidades operacionais da PM da capital e da região metropolitana.

A Polícia Civil também mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

“O poder é do Estado”

“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou o governador Cláudio Castro.

Ao longo do dia, as equipes seguem cumprindo os mandados expedidos pela Justiça. A Operação Contenção conta ainda com apoio tecnológico, incluindo o uso de drones, além de dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM.

A estrutura também inclui ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate para atendimento emergencial.