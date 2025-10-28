Complexo do Alemão vira campo de guerra em megaoperação com 2.500 policiais

Os moradores dos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, acordaram nesta terça-feira (28/10) em meio a um cenário de guerra: fumaça, incêndios e intensas trocas de tiros entre as forças de segurança pública e criminosos do Comando Vermelho (CV). A ação faz parte da Operação Contenção, que cumpre 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão contra traficantes ligados à facção. A ofensiva mobiliza centenas de agentes e veículos blindados nas comunidades.
Durante as primeiras horas da operação, dois homens foram presos e um fuzil apreendido na Rua Uranos. Entre os alvos da polícia, pelo menos 30 criminosos são oriundos do Pará, segundo as investigações.
A operação segue em andamento. Bandidos reagiram com tiros e ergueram barricadas em chamas para dificultar o avanço das tropas. No confronto, um homem em situação de rua foi baleado nas costas por uma bala perdida, e outras duas pessoas foram atingidas, sendo socorridas e encaminhadas a um hospital da região.
Veja algumas imagens:
Foto de um blindado
Fogo e chamas intensas
Fogo nas barricadas
Mais detalhes do caso:
- A operação tem participação de promotores do Ministério Público Estadual, é resultado de mais de um ano de investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).
- O objetivo é capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de conter a expansão territorial da facção Comando Vermelho. Os dois complexos abrangem 26 comunidades.
- Participam da ação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), além de unidades operacionais da PM da capital e da região metropolitana.
- A Polícia Civil também mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.
“O poder é do Estado”
“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou o governador Cláudio Castro.
Ao longo do dia, as equipes seguem cumprindo os mandados expedidos pela Justiça. A Operação Contenção conta ainda com apoio tecnológico, incluindo o uso de drones, além de dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM.
A estrutura também inclui ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate para atendimento emergencial.