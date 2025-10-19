19/10/2025
Complicações de diabetes levam homem mais alto do Brasil a amputar a segunda perna

Com 2,37 metros de altura, Ninão teve a perna esquerda amputada na noite desta sexta-feira

O paraibano Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão e considerado o homem mais alto do Brasil, com 2,37 metros de altura, teve a perna esquerda amputada na noite desta sexta-feira (17), no Hospital de Clínicas, em Campina Grande (PB). O procedimento ocorreu sem intercorrências, e o paciente segue internado, em estado estável, sem previsão de alta.

Ninão deverá procurar próteses para poder voltar a andar/ Foto: Reprodução

A nova cirurgia foi motivada por uma osteomielite, uma infecção que afeta os ossos, agravada pelo diabetes. O caso se assemelha ao ocorrido em 2021, quando Ninão teve a perna direita amputada devido à mesma complicação. Segundo o boletim médico, ele foi internado no início de outubro apresentando sinais de necrose e comprometimento tecidual extenso. Após avaliação da equipe multiprofissional, foi indicada a amputação de cerca de 20 centímetros abaixo do joelho.

De acordo com informações médicas, o quadro também foi agravado por úlceras e fraturas decorrentes do peso corporal, o que provocou uma infecção em estágio avançado. Após a recuperação hospitalar, Ninão pretende retornar ao município de Assunção, onde continuará o tratamento.

O homem ainda não sabe quando terá alta/Foto: Reprodução

O paraibano planeja utilizar uma prótese, mas deve realizar uma campanha para arrecadar recursos, devido ao alto custo do equipamento.

