comprometida,-michelle-barros-beija-shia-e-admite-estar-apaixonada:-“existe-sentimento”

Os rumores de que Michelle Barros e Shia Phoenix teriam se envolvido dentro de “A Fazenda 17” começaram com um comentário feito por Dudu Camargo, durante o programa. Todavia, a polêmica girava em torno do fato de que a jornalista seria casada e supostamente teria traído o marido. A reviravolta aconteceu neste domingo (12/10), quando a jornalista admitiu estar apaixonada pelo ator.

Em uma conversa séria com Shia, Michelle confirmou seus sentimentos, mas decidiu encerrar o suposto affair dentro do programa. O ator, por sua vez, disse que estava conhecendo alguém fora do reality e que ambos precisam lidar com a aceitação do público.

Michelle começou, admitindo: “De fato, há um sentimento, e, ao invés de ficarem supondo, preferi ser transparente. Somos maduros e adultos o suficiente para encarar.” Em seguida, a jornalista falou sobre aceitar as consequências de seus atos, sem citar nomes: “Só espero não ter magoado muito.” Shia reagiu: “Não. Foi só uma suposição grande. Farei a minha parte.”

Sem graça, Shia declarou: “Eu jurei a mim mesmo, anos atrás, que isso não aconteceria”. Michelle lamentou: “Só Deus sabe como as pessoas estão me avaliando agora. Isso não é bom!”. Ele respondeu: “Mas acredito que também esteja na suposição. E suposição é só suposição”.

Ela voltou a falar de sentimentos, e Shia confessou que estava conhecendo uma pessoa fora do reality show: “Você tem essa situação. Eu tenho a situação que eu estava ficando, conhecendo. Somos maduros e adultos, e entendemos. E adultos entenderão o que eles quiserem entender. Mas, pelo menos, deixamos claro”. Barros completou: “Eu acho que, quando a gente assume o que faz, é melhor e arcar com as consequências. É o tipo de coisa que eu não imaginava, não pretendia, não queria, mas aconteceu”.

Shia acrescentou que o público de casa assiste, mas não vivencia, na pele, o que eles passam dentro do confinamento. O portal LeoDias tentou contato com a equipe da comunicadora, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço está aberto para esclarecimentos sobre o assunto.

Sobre o beijo:

Durante um desabafo sobre seus sentimentos pela ex-contratada da Globo, Shia ouviu uma confissão de Créo Kellab, que acabou deixando escapar que soube, pela própria peoa, que ela e o ator se beijaram: “Aí, no sábado, ela [Michelle] disse: ‘Créo, não acredito, eu beijei o Shia!’”.

Modo fofoqueiro ON! Dudu Camargo entrega romance:

Tudo começou com a fofoca quente de Dudu Camargo. Ele contou que soube por Matheus Martins que os dois teriam ido sozinhos para a Baia enquanto a sede estava aberta: “O Matheus me contou que a Michelle e o Shia desceram lá embaixo. Fazer o quê? Não sei!”, disse ele, sussurrando para Yoná Sousa na madrugada de sábado (11/10). O apresentador alegou que sua informação sobre Michelle poderia acabar com o casamento dela.

Em outro momento, na casa da árvore com Gaby Spanic e Yoná, Dudu fofocou mais uma vez sobre Michelle, insinuando que ela estaria prejudicando o suposto relacionamento fora de “A Fazenda”: “Se eu te contar o que estou sabendo dela, você fica de boca aberta. É capaz de ela sair daqui com o divórcio assinado. A hora dela ainda vai chegar! Mas deixa o marido dela ter um pouco mais de gostinho do que ela está aprontando”, afirmou.