Comunidade se prepara para a Festa Social da Paróquia São Mateus neste fim de semana

No próximo domingo, 5 de outubro, a Paróquia São Mateus promove sua tradicional Festa Social, a partir das 10h, na Chácara João e Maria, localizada na BR-364, no bairro Belo Jardim I. O evento promete reunir famílias em um dia de fé, confraternização e diversão.

A programação inclui comidas típicas como carne na chapa, galinha caipira, caldos, bolos e pudins, além de bebidas variadas. Haverá ainda brincadeiras na piscina, jogos, atrações musicais com Eliane Voz e o aguardado bingo eletrônico, que sorteará prêmios como uma bicicleta, PIX de R$ 400 e R$ 600, e até uma passagem de ida e volta para Aparecida do Norte.

A festa conta com organização da comunidade paroquial e é aberta a todos. Os valores de venda são acessíveis, com possibilidade de pagamento em dinheiro, cartão e PIX. A expectativa é de um grande encontro de fé e alegria.

Serviço:

Domingo, 05 de outubro

Chácara João e Maria – BR 364, Belo Jardim I

A partir das 10h