03/10/2025
Universo POP
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA

Comunidade se prepara para a Festa Social da Paróquia São Mateus neste fim de semana

Festa Social da Paróquia São Mateus acontece no domingo, 5 de outubro, a partir das 10h

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

No próximo domingo, 5 de outubro, a Paróquia São Mateus promove sua tradicional Festa Social, a partir das 10h, na Chácara João e Maria, localizada na BR-364, no bairro Belo Jardim I. O evento promete reunir famílias em um dia de fé, confraternização e diversão.

Festa Social da Paróquia São Mateus acontece no domingo, 5 de outubro, a partir das 10h/Foto: Cedida

A programação inclui comidas típicas como carne na chapa, galinha caipira, caldos, bolos e pudins, além de bebidas variadas. Haverá ainda brincadeiras na piscina, jogos, atrações musicais com Eliane Voz e o aguardado bingo eletrônico, que sorteará prêmios como uma bicicleta, PIX de R$ 400 e R$ 600, e até uma passagem de ida e volta para Aparecida do Norte.

Atrações musicais com Eliane Voz animam o público durante toda a festa/Foto: Reprodução

A festa conta com organização da comunidade paroquial e é aberta a todos. Os valores de venda são acessíveis, com possibilidade de pagamento em dinheiro, cartão e PIX. A expectativa é de um grande encontro de fé e alegria.

Serviço:

Domingo, 05 de outubro
Chácara João e Maria – BR 364, Belo Jardim I
A partir das 10h

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost