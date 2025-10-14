Concurso: 10 mil vagas para professores e servidores da Educação no DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) autorizou o lançamento de um novo concurso público para professores e diversas carreiras da Educação, nesta terça-feira (14/10). O certame vai oferecer 10.604 vagas.

Segundo a portaria, assinada pelo secretário de Economia, Daniel Izaias de Carvalho, no Diário Oficial (DODF), está autorizado concurso público para 2.650 vagas imediatas e 7.954 vagas de cadastro de reserva. Confira:

Veja as vagas imediatas:

I – 1.879 para o cargo de Professor da Educação Básica (40h);

II – 50 para o cargo de Pedagogo-Orientador Educacional (40h);

III – 171 para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

IV – 300 para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

V – 250 para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional –

Especialidade: Monitor (30h).

Confira os números de cadastro de reserva:

I – 5.638 para Professor da Educação Básica (40h);

II – 150 para Pedagogo-Orientador Educacional (40h);

III – 516 para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

IV – 900 para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h);

V – 750 para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Especialidade:

Monitor (30h).

De acordo com a portaria, 10% das vagas previstas deverão ser providas em até 12 meses, contados da homologação do resultado final do certame. O percentual poderá ser antecipado ou ampliado.

O restante das vagas deverá ser provido durante o prazo de validade do concurso, observados a necessidade do serviço, as condições orçamentárias e financeiras e o interesse público.

O prazo de validade do concurso será de 2 anos, prorrogável por igual período, nos termos da legislação vigente. A seleção será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação do DF (SEE-DF).