01/10/2025
Concurso 2921: Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 7,5 milhões

Escrito por Agência Brasil
O concurso 2921 da Mega-Sena não teve ganhador nesta terça-feira (30) e o prêmio acumulou para R$ 7,5 milhões.

Os números sorteados foram: 09 -12 – 14 – 16 – 26 – 36

A quina teve 32 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 32.378,25. Outras 2.240 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 762,43 cada. 

O próximo sorteio será na quinta-feira (2). 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

