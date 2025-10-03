03/10/2025
Concurso ALERJ 2026: edital oferece 101 vagas com salários de até R$ 44 mil

Ao todo, são ofertadas 101 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de nível médio e superior

Foi publicado o edital do concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), que promete movimentar milhares de candidatos em todo o país. Ao todo, são ofertadas 101 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de nível médio e superior.

Provas acontecem em fevereiro/Foto: Reprodução

As remunerações iniciais chamam atenção: R$ 10.369,60, R$ 12.591,66 e até R$ 44.008,52, no caso de Procurador Legislativo.

📅 Principais datas do concurso ALERJ

  • Inscrições: 13 de outubro a 13 de novembro de 2025

  • Isenção da taxa: 13 a 15 de outubro de 2025

  • Pagamento da taxa: até a data indicada no boleto

  • Provas: 8 de fevereiro de 2026

As inscrições deverão ser realizadas no site da banca FGV (Fundação Getúlio Vargas). O valor da taxa varia entre R$ 85,00 e R$ 110,00.

📌 Vagas e salários do concurso ALERJ

Nível médio – Especialista Legislativo – Nível III

  • Administração Geral: 20 vagas – R$ 10.369,60

Nível superior – Especialista Legislativo – Nível IV

  • Assistente Social: 2 vagas – R$ 12.591,66

  • Saúde (Enfermagem): 3 vagas – R$ 12.591,66

  • Medicina: 3 vagas – R$ 12.591,66

  • Controle Interno e Auditoria: 5 vagas – R$ 12.591,66

  • Relações Públicas (Institucionais): 2 vagas – R$ 12.591,66

  • Comunicação Social: 3 vagas – R$ 12.591,66

  • Elaboração Legislativa: 20 vagas – R$ 12.591,66

  • Recursos Humanos: 10 vagas – R$ 12.591,66

  • Orçamento e Finanças: 5 vagas – R$ 12.591,66

  • Administração Geral: 25 vagas – R$ 12.591,66

Procurador Legislativo

  • Procurador: 3 vagas – R$ 44.008,52

📝 Etapas e provas do concurso ALERJ

O processo seletivo será composto por Prova Objetiva e Prova Discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Prova Objetiva

A avaliação será composta por 80 questões de múltipla escolha.

  • Nível médio: Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico-Matemático (10), Noções de Informática (10), Legislação Específica (10), Direito Administrativo (15), Direito Constitucional (15) e Noções de Administração (10).

  • Nível superior: Língua Portuguesa (10), Noções de Informática (10), Direito Administrativo (10), Direito Constitucional (10), Legislação Específica (10) e Conhecimentos Específicos (30).

Será aprovado quem alcançar no mínimo 40 acertos (50% da prova).

Prova Discursiva

Exclusiva para candidatos ao cargo de Especialista Legislativo – Nível IV, a prova discursiva consistirá em uma questão dissertativa (até 30 linhas), valendo 20 pontos.

Será eliminado o candidato que obtiver menos de 10 pontos.

📢 O concurso da ALERJ é uma das seleções mais aguardadas do país, tanto pelo número de vagas quanto pelos altos salários oferecidos. Com provas marcadas para fevereiro de 2026, os interessados já podem começar a se preparar.

