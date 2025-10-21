Concurso: como dominar a discursiva para a Câmara dos Deputados

Altos salários, boa qualidade de vida, reconhecimento profissional. Essas e outras vantagens tornam o concurso da Câmara dos Deputados um dos mais disputados do país. No entanto, um dado chama a atenção: 85% dos candidatos aprovados na prova objetiva do último concurso foram eliminados na discursiva.

Para entender o que explica esse número e como se preparar de forma eficiente para não fazer parte dessa triste estatística, entrevistamos os consultores legislativos Thiago Melo e Ludimila Lamounier, referências nacionais em provas discursivas para concursos.

Ao longo da conversa, eles apontaram os principais erros cometidos pelos candidatos, como a falta de treino estruturado e o excesso de confiança, e mostraram como a redação pode ser usada como ferramenta de aprendizado ativo, capaz de reforçar o estudo teórico. Eles defendem ainda que a aprovação começa pela prática constante e orientada da escrita.

