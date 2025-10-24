Concurso da Caixa tem edital em elaboração e previsão de 83 vagas

O novo concurso da Caixa Econômica Federal está em fase de elaboração de edital, segundo confirmou a própria estatal em resposta ao Qconcursos Folha Dirigida. Embora o número total de vagas e cargos ainda não tenha sido divulgado oficialmente, parte da oferta — 83 vagas — será destinada ao cargo de engenheiro.

A informação foi revelada pelo vice-presidente de Governo da Caixa, José Marcos de Carvalho Araújo, durante um evento em Goiânia (GO) no último dia 17 de outubro, quando destacou a importância do investimento em capital humano, mesmo com os avanços tecnológicos dentro do banco.

“Temos hoje mais de 12 agentes de inteligência artificial em desenvolvimento para automatizar processos, mas entendemos que isso só é possível com capital humano. Portanto, haverá um concurso para contratação de mais 83 engenheiros no Brasil, o que vai fortalecer essa celeridade”, afirmou.

Antes da declaração, já havia expectativa de que o novo edital incluísse vagas para engenheiros, arquitetos, advogados e médicos do trabalho, todas de nível superior. Os salários variam de R$ 7.807 a R$ 15.608, conforme a carga horária e a função.

Banca organizadora deve ser a Cesgranrio

A Fundação Cesgranrio deve ser novamente a responsável pela organização do certame. A Caixa possui contrato vigente com a banca até janeiro de 2026, com possibilidade de prorrogação.

Esse acordo, firmado em janeiro de 2024, autoriza a realização de quantos concursos forem necessários durante o período de validade. Caso o edital seja publicado ainda este ano, a estatal deve apenas prorrogar o contrato atual, sem necessidade de nova licitação.

Último concurso para nível superior

O último concurso da Caixa voltado a cargos de nível superior ocorreu em 2024, também sob a organização da Cesgranrio, com 50 vagas — 22 para engenheiro de segurança do trabalho e 28 para médico do trabalho.

A seleção contou com provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. Entre as disciplinas cobradas, estavam:

Língua Portuguesa, Inglês, Ética, Estatística e Conhecimentos Digitais (básicos);

Saúde e Segurança no Trabalho, Legislação Específica e Conhecimentos Médicos ou de Engenharia (específicos).

Próximos passos

Com o edital em elaboração e parte das vagas já confirmada, a expectativa é de que o novo concurso da Caixa seja lançado ainda em 2025, contemplando carreiras técnicas e de nível superior, com foco em engenharia e áreas correlatas.

Fonte: Qconcursos / Folha Dirigida / Caixa Econômica Federal

✍️ Redigido por ContilNet