Concurso da Polícia Federal: primeira turma de aprovados inicia formação em janeiro de 2026

O concurso da Polícia Federal (PF) avança para sua fase final com a previsão de convocação da primeira turma de aprovados para o curso de formação em janeiro de 2026, segundo informações divulgadas pela Academia Nacional de Polícia (ANP).

O estudo técnico preliminar da ANP aponta que a instituição se prepara para receber até 2.000 alunos nos próximos anos, com turmas adicionais ainda em 2026 e o chamamento de excedentes em 2027.

Andamento do concurso

O concurso segue em andamento e, no dia 6 de outubro, foi publicado o resultado final do Teste de Aptidão Física (TAF) e da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), além da convocação para as avaliações médica e biopsicossocial.

A divulgação dos resultados provisórios dessas avaliações está prevista para 11 de novembro de 2025.

A Diretoria de Ensino da ANP já iniciou os preparativos logísticos para receber centenas de novos alunos que ficarão alojados nas dependências da academia.

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em 27 de julho de 2025, com milhares de candidatos disputando 1.000 vagas para os cargos de Agente, Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. O salário inicial pode chegar a R$ 26,8 mil.

Expansão de turmas e estrutura

A programação prevê duas turmas de formação em 2026, com possibilidade de uma terceira até 2027.

O plano faz parte de uma estratégia de modernização da corporação, apoiada no Sistema de Registro de Preços (SRP), garantindo eficiência e economia.

Durante o curso, os novos policiais ficarão hospedados na academia, e a ANP planeja investimentos em infraestrutura, uniformes e itens simbólicos, como moedas comemorativas e pins institucionais, para homenagens e parcerias com autoridades e instrutores.

Panorama e cargos vagos

Atualmente, a Polícia Federal possui 2.309 cargos vagos distribuídos entre as cinco carreiras da instituição.

O maior déficit está no cargo de Agente, com 1.409 vagas abertas.

Distribuição de cargos vagos:

Delegado: 331 vagas

Perito Criminal: 88 vagas

Agente: 1.409 vagas

Escrivão: 444 vagas

Papiloscopista: 37 vagas

Próximos passos e expectativas

Para os candidatos, a convocação em janeiro de 2026 representa o início de uma nova jornada após meses de preparação intensa.

O chamamento de excedentes, previsto para 2027, amplia as chances de quem ficou na lista de espera.

O concurso chega em um momento de reestruturação da PF, que busca repor efetivos e modernizar operações em todo o país, fortalecendo a segurança pública e as ações de inteligência.

Resumo do concurso PF

Banca: Cebraspe

Vagas: 1.000

Cargos: Delegado Escrivão Papiloscopista Agente Perito

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais: de R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil

Inscrições: 26/5 a 17/6/2025* data retificada

Taxa de inscrição: R$ 250,00 (Delegado e Perito) e R$ 180,00 (Escrivão, Agente e Papiloscopista)

Provas: 27/7/2025

Edital

Fonte: Polícia Federal, ANP e Cebraspe / Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet