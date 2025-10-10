concurso-da-prf-deve-ficar-apenas-para-2027.-entenda

A expectativa por um novo concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pode se estender mais do que o imaginado. Em contato exclusivo com o time de jornalismo do Direção Concursos, uma fonte do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) revelou que o certame deve ficar para 2027.

O cenário é agravado pelo fim da validade do último concurso da PRF, realizado em 2021, que expira em 21 de dezembro de 2025. Isso significa que os candidatos excedentes ainda pendentes de nomeação podem perder a chance de ingresso, a menos que haja uma ação urgente do governo.

Confira a reportagem completa no Direção Concursos, parceiros do Metrópoles.