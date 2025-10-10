10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo

Concurso da PRF deve ficar apenas para 2027. Entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
concurso-da-prf-deve-ficar-apenas-para-2027.-entenda

A expectativa por um novo concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pode se estender mais do que o imaginado. Em contato exclusivo com o time de jornalismo do Direção Concursos, uma fonte do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) revelou que o certame deve ficar para 2027.

Leia também

O cenário é agravado pelo fim da validade do último concurso da PRF, realizado em 2021, que expira em 21 de dezembro de 2025. Isso significa que os candidatos excedentes ainda pendentes de nomeação podem perder a chance de ingresso, a menos que haja uma ação urgente do governo.

Confira a reportagem completa no Direção Concursos, parceiros do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost