Concurso do IBGE temporários: edital iminente com 9.580 vagas

O novo edital do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) temporários poderá ser publicado a qualquer momento, já que a banca organizadora está oficialmente contratada.

A contratação da Fundação Getulio Vargas (FGV) foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas, na terça-feira (14/10), e o extrato de contrato foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15/10).

