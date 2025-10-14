14/10/2025
Universo POP
Concurso do IFSP abre vagas de níveis médio e superior com salários de até R$ 8,6 mil

Provas estão marcadas para o dia 14 de dezembro, em São Paulo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou um novo edital de concurso público com 21 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior na carreira de Técnico-Administrativo em Educação.

Reprodução

As oportunidades contemplam diversas especialidades, e os salários podem chegar a R$ 8.692,32, conforme o cargo e a titulação exigida.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de dezembro, na cidade de São Paulo (SP).

O certame é uma excelente chance para quem busca estabilidade e boas remunerações no serviço público federal.

Em síntese, as principais informações são:

  • Banca: comissão própria
  • Vagas: 21
  • Cargo: Técnico-Administrativo em Educação (especialidades)
  • Escolaridade: níveis médio, técnico e superior
  • Salários: até R$ 8.692,32
  • Inscrições: 21/10 a 14/11/2025
  • Taxa: entre R$ 120,00 e R$ 150,00
  • Provas: 14/12/2025
  • Edital

Confira, a seguir, todos os detalhes desta oportunidade!

Fonte: Instituto Federal de São Paulo (IFSP) / Direção Concursos
Últimas Notícias

