Concurso do IFSP abre vagas de níveis médio e superior com salários de até R$ 8,6 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou um novo edital de concurso público com 21 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior na carreira de Técnico-Administrativo em Educação.
As oportunidades contemplam diversas especialidades, e os salários podem chegar a R$ 8.692,32, conforme o cargo e a titulação exigida.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de dezembro, na cidade de São Paulo (SP).
O certame é uma excelente chance para quem busca estabilidade e boas remunerações no serviço público federal.
Em síntese, as principais informações são:
- Banca: comissão própria
- Vagas: 21
- Cargo: Técnico-Administrativo em Educação (especialidades)
- Escolaridade: níveis médio, técnico e superior
- Salários: até R$ 8.692,32
- Inscrições: 21/10 a 14/11/2025
- Taxa: entre R$ 120,00 e R$ 150,00
- Provas: 14/12/2025
- Edital
Confira, a seguir, todos os detalhes desta oportunidade!
- Cargos e vagas do edital concurso IFSP (SP)
- Requisitos do edital concurso IFSP (SP)
- Salários do edital concurso IFSP (SP)
- Inscrições do edital concurso IFSP (SP)
- Etapas e provas do edital concurso IFSP (SP)
Fonte: Instituto Federal de São Paulo (IFSP) / Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet