Concurso do IFSP abre vagas de níveis médio e superior com salários de até R$ 8,6 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou um novo edital de concurso público com 21 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior na carreira de Técnico-Administrativo em Educação.

As oportunidades contemplam diversas especialidades, e os salários podem chegar a R$ 8.692,32, conforme o cargo e a titulação exigida.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de dezembro, na cidade de São Paulo (SP).

O certame é uma excelente chance para quem busca estabilidade e boas remunerações no serviço público federal.

Em síntese, as principais informações são:

Banca: comissão própria

Vagas: 21

Cargo: Técnico-Administrativo em Educação (especialidades)

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Salários: até R$ 8.692,32

Inscrições: 21/10 a 14/11/2025

Taxa: entre R$ 120,00 e R$ 150,00

Provas: 14/12/2025

Edital

Confira, a seguir, todos os detalhes desta oportunidade!

Fonte: Instituto Federal de São Paulo (IFSP) / Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet