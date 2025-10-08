concurso:-fraude-de-“baby-10”-levou-policial-civil-do-df-para-a-cadeia

Sete anos depois de ter aparecido nas páginas dos inquéritos como o homem que fotografava provas e abastecia quadrilhas de fraude em concursos públicos, Luiz Paulo Silva dos Santos, conhecido nos bastidores como “Baby 10”, voltou a ser investigado pela Polícia Federal.

O novo nome da operação é outro, “Última Fase”, mas o enredo é o mesmo, um esquema milionário de compra de vagas em certames públicos, com personagens que se repetem e estratégias cada vez mais refinadas.

Em 2018, Luiz Paulo era apontado como um dos operadores de campo da organização que ficou conhecida como “máfia dos concursos”.

Foi dele, segundo os investigadores, o trabalho mais arriscado, entrar nas salas de aplicação, fotografar o caderno de provas e enviar as imagens para a central da quadrilha, onde especialistas resolviam as questões em tempo real.

Professor

A fraude rendeu a prisão de dezenas de pessoas em diferentes estados, entre elas, um policial civil do Distrito Federal.

Naquele ano, o agente Márcio David Carneiro Liberal, lotado na 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia, foi detido em casa, em Samambaia, acusado de integrar o mesmo grupo de Luiz Paulo.

As investigações da Polícia Civil da Paraíba e do Piauí, nas operações Gabarito e Sem Barreiras, mostraram que Márcio era um dos “professores” do esquema.

Enquanto “Baby 10” fazia o registro das provas, o policial resolvia as questões de direito e repassava os gabaritos prontos aos candidatos que pagavam para fraudar.

Deboche

O caso ganhou repercussão nacional. Conversas interceptadas mostravam o agente negociando valores por certame e redigindo redações para candidatos.

Em uma das mensagens, ele se gabava do “profissionalismo da empresa” e dizia que trabalhava com sonhos, “aprovação garantida”, escreveu. Em outra, zombava da investigação e prometia enviar uma cesta de café da manhã ao delegado que o investigava no Piauí.

A prisão de Márcio, em 2018, foi considerada uma vitória simbólica da operação. Mostrava que o esquema não se limitava a candidatos comuns, mas envolvia também servidores públicos com conhecimento jurídico e experiência policial.

Entre as provas apreendidas, estavam anotações de pagamento, trocas de mensagens e registros de repasses feitos por Luiz Paulo, o “Baby 10”, diretamente a ele.

Apesar da dimensão do caso, a liberdade veio rápido. Um conflito de competência entre a Justiça Federal e a Estadual paralisou o processo, e a prisão preventiva foi revogada por excesso de prazo. Luiz Paulo deixou o presídio do Roger, na Paraíba, em 2018. O policial do DF também acabou solto meses depois.

O retorno

Durante anos, o caso ficou engavetado. Mas na última semana, quando a Polícia Federal investigava novas fraudes no Concurso Nacional Unificado, o nome de “Baby 10” voltou a surgir.

A análise estatística dos gabaritos revelou coincidências impossíveis: candidatos de diferentes estados acertaram e erraram exatamente as mesmas questões. Entre eles, estavam antigos personagens da nova operação, como Wanderlan Limeira de Sousa e Lais Giselly Nunes de Araújo e, novamente, Luiz Paulo.

Segundo a PF, o fraudador voltou à ativa, agora com uma estrutura mais moderna e conectada.

O delegado responsável pela nova investigação descreveu o esquema como uma “reedição profissionalizada” da antiga Operação Gabarito. A diferença é que, desta vez, a rede se espalhou por plataformas digitais, transferências via PIX e aplicativos criptografados.

No inquérito, Luiz Paulo aparece como um elo entre os núcleos da Paraíba e de Pernambuco. A polícia encontrou registros de viagens, trocas de mensagens com outros investigados e menções a pagamentos ligados a concursos públicos recentes. Um dos endereços usados por ele, em Brasília Teimosa, no Recife, foi alvo de busca e apreensão na última semana.