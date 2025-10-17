17/10/2025
Concurso IBGE temporários: 5 dicas de português para se dar bem na prova da FGV

Com 9.580 vagas previstas, o certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas; veja os principais tópicos cobrados em Língua Portuguesa

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se prepara para lançar o edital do concurso para temporários, que promete ser um dos mais concorridos do ano. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi oficialmente contratada como banca organizadora, e o processo seletivo oferecerá 9.580 vagas de nível médio em todo o país.

Enquanto o edital não é publicado, candidatos já podem iniciar uma preparação direcionada. Para ajudar nesse momento, o professor José Maria destacou cinco tópicos fundamentais de Português que a FGV costuma cobrar com frequência nas provas.

Vagas e remuneração

O concurso IBGE Temporários ofertará:

  • 8.480 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento — salário de R$ 2.676,24 + R$ 1.000 de auxílio-alimentação;

  • 1.100 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade — salário de R$ 3.379,00 + R$ 1.000 de auxílio-alimentação.

Todos os cargos têm direito a 13º salário, e a taxa de inscrição deve ficar em torno de R$ 38,50.

A expectativa é de mais de 146 mil inscritos, o que reforça a importância de um estudo focado e estratégico.

5 tópicos de português mais cobrados pela FGV

Segundo o professor José Maria, a banca FGV tem um estilo próprio e exige do candidato interpretação aprofundada e domínio gramatical aplicado ao contexto. Veja os principais pontos:

  1. Compreensão e Interpretação de Textos
    A FGV vai além da simples leitura: cobra inferência, ironia e leitura implícita. É preciso entender intenções e tons do autor.

  2. Tipologia Textual
    Foque em textos argumentativos. Saiba identificar tese, argumentos e estratégias discursivas. A banca costuma pedir a função de trechos dentro do texto.

  3. Conversão de Discurso (Direto e Indireto)
    Um clássico das provas da FGV. Estude regras de concordância, pronomes e pontuação nesses casos.

  4. Semântica e Conectivos
    Atenção ao sentido das conjunções e preposições. Palavras como “embora”, “porquanto” e “logo” mudam o sentido da frase e são muito exploradas.

  5. Sintaxe do Período Composto
    Estude orações subordinadas e coordenadas, redução de verbos e coesão textual. Segundo o professor, esse é o ponto mais “caprichado” das provas da banca.

Como será a prova

A avaliação será composta por uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha (cinco alternativas e uma correta).
Os candidatos terão 4 horas para resolver a prova, que será aplicada em cerca de 530 municípios com vagas disponíveis.

A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, e não haverá avaliação de títulos.

Após a aprovação, os classificados participarão de um treinamento obrigatório antes do início das atividades.

Dica final

Dominar o estilo da FGV é o diferencial. A banca é previsível nos temas que gosta de cobrar, e estudar de forma direcionada pode garantir uma das quase 10 mil vagas disponíveis.

“A melhor estratégia é revisar os tópicos certos e praticar com questões anteriores da FGV. É isso que separa quem estuda de quem passa”, reforça o professor José Maria.

Resumo do concurso IBGE temporários

  • Situação: banca definida
  • Banca: FGV
  • Vagas: 9.580 (temporárias)
  • Cargos: Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade
  • Escolaridade: nível médio
  • Salários: R$ 2.676,24 e R$ 3.379,00
  • Último edital APM
  • Último edital SCQ

Fonte: Direção Concursos / FGV / Agência IBGE Notícias
