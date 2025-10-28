28/10/2025
Concurso nordeste sem discursiva: banca contratada; edital iminente com 39 vagas

Seleção terá oportunidades para níveis médio e superior; provas objetivas serão aplicadas em Fortaleza (CE) e Salvador (BA)

Boa notícia para os concurseiros do Nordeste! O concurso da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) está prestes a ser lançado. A banca organizadora, Idecan, já foi contratada oficialmente, e o edital pode ser publicado a qualquer momento.

O extrato de contrato entre a UNILAB e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (28/10). O documento confirma que o contrato foi assinado em 23 de outubro e terá validade até outubro de 2026.

As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

Vagas confirmadas

O novo concurso ofertará 39 vagas efetivas para cargos técnico-administrativos em educação, de níveis médio e superior, distribuídas da seguinte forma:

  • Assistente em Administração – 5 vagas

  • Técnico de Laboratório/Área – 6 vagas

  • Técnico em Contabilidade – 2 vagas

  • Técnico em Segurança do Trabalho – 2 vagas

  • Técnico em Tecnologia da Informação – 7 vagas

  • Analista em Tecnologia da Informação – 1 vaga

  • Arquivista – 1 vaga

  • Contador – 1 vaga

  • Economista – 1 vaga

  • Enfermeiro/Área – 1 vaga

  • Engenheiro de Segurança do Trabalho – 5 vagas

  • Engenheiro/Área – 1 vaga

  • Médico Veterinário – 2 vagas

  • Médico/Área – 3 vagas

  • Nutricionista – 1 vaga

📜 Publicação confirmada no Diário Oficial da União de 28 de outubro de 2025.

Último concurso UNILAB

O último concurso da UNILAB foi realizado em 2022, com 127 vagas em diversas áreas. Desse total, 16 eram para provimento imediato. As avaliações foram compostas apenas por provas objetivas, sem etapa discursiva.

Cargos ofertados no último edital:

  • Nível médio: Assistente em Administração e Técnico de TI.

  • Nível superior: Analista de TI, Contador, Engenheiro Ambiental, Médico Psiquiatra, Pedagogo, Químico e Técnico em Assuntos Educacionais.

O certame de 2025 mantém o mesmo perfil de seleção e deve seguir modelo semelhante, com provas objetivas em múltipla escolha.

Resumo do concurso nordeste – UNILAB

  • Situação: banca definida
  • Banca: Idecan
  • Vagas: 39
  • Cargo: Técnico-Administrativo em Educação (especialidades)
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Salários: até R$ 4.967,04
  • Último edital

Fonte: Diário Oficial da União / Idecan / Portal da UNILAB
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

